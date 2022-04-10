В то же время, сопротивление украинских военных в направлении Мариуполя – колоссальное. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Наши держат оборону, – Арестович

"Они (россияне – 24 канал) все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя. Но они там немного увязли, потому что наши держат оборону в тех районах, их прорвать очень тяжело", – сказал Арестович.

Также часть сил захватчики могут бросить на зону ООС, чтобы пытаться хотя бы осадить Краматорск и Славянск, отметил советник главы ОП.

Все "наполеоновские планы", что они "всех окружат и пойдут на Днепр и Запорожье" – можно выбрасывать в мусорку, у них нет сил,

– объяснил Алексей Арестович.

"Лучшее, что бы я сделал на их месте – это просто подписал бы мирное соглашение, договорился, часть сил, которые они сюда тянут – оставил бы на выход. Потому что выход – это очень непростая военная операция", – отметил Арестович.

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