Водночас опір українських військових у напрямку Маріуполя – колосальний. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Наші тримають оборону, – Арестович

"Вони (росіяни – 24 канал) всі сили, скоріше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язнули, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх прорвати дуже важко", – сказав Арестович.

Також частину сил загарбники можуть кинути на зону ООС, щоб намагатися хоча б взяти в облогу Краматорськ та Слов'янськ, зазначив радник глави ОП.

Всі "наполеонівські плани", що вони "всіх оточать і підуть на Дніпро та Запоріжжя" – можна викидати у смітник, в них нема сил,

– пояснив Олексій Арестович.

"Найкраще, що б я зробив на їхньому місці – це просто підписав би мирну угоду, домовився, частину сил, які вони сюди тягнуть – залишив би на вихід. Тому що вихід – це дуже непроста військова операція", – зазначив Арестович.

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