Под утро оккупанты активизировались
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Он сообщил, что в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.
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Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Пострадал еще один поселок
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне также попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине. Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки.
Люди целые. Зачем целить в сарае – до сих пор с главой ОВА не можем понять,
– написал Лукашук.
Но подчеркнул, что на территории области оккупационных войск нет.
Последствия обстрелов оккупантов по Днепропетровщине / Фото Николай Лукашук
Россияне целят по сараям / Фото Николай Лукашук
Последние новости о ситуации на Днепропетровщине
Вчера, 28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами заброшенный завод. На территории бывшего завода давно ничего не было. Помещение – давно заброшенное, так что пострадавших нет.
Несколько дней назад одну из вражеских ракет россиянам удалось сбить в Днепропетровской области. На поле остались только обломки убийственной силы.