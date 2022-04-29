Під ранок окупанти активізувались
Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Він повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарчі будівлі,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Постраждало ще одне селище
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни також поцілили в одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді. Влучили у житловий сектор і господарські будівлі.
Люди цілі. Навіщо цілити в сараї – досі з головою ОВА не можемо зрозуміти,
– написав Лукашук.
Та наголосив, що на території області окупаційних військ немає.
Наслідки обстрілів окупантів по Дніпропетровщині / Фото Микола Лукашук
Росіяни цілять по сараях / Фото Микола Лукашук
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Вчора, 28 квітня окупанти знову обстріляли ракетами закинутий завод. На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає.
Кілька днів тому одну з ворожих ракет росіян вдалося збити на Дніпропетровщині. На полі залишились лише уламки вбивчої сили.