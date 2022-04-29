Під ранок окупанти активізувались

Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Він повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарчі будівлі,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Постраждало ще одне селище

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни також поцілили в одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді. Влучили у житловий сектор і господарські будівлі.

Люди цілі. Навіщо цілити в сараї – досі з головою ОВА не можемо зрозуміти,

– написав Лукашук.

Та наголосив, що на території області окупаційних військ немає.



Наслідки обстрілів окупантів по Дніпропетровщині / Фото Микола Лукашук



Росіяни цілять по сараях / Фото Микола Лукашук

Останні новини про ситуацію на Дніпропетровщині

Вчора, 28 квітня окупанти знову обстріляли ракетами закинутий завод. На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає.

Кілька днів тому одну з ворожих ракет росіян вдалося збити на Дніпропетровщині. На полі залишились лише уламки вбивчої сили.

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