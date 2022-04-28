Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резініченко. Він зазначив, що "приліт" стався у Синельниківському районі.
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На території колишнього заводу – нічого не було
На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає. У будівлі потрощило вікна, а на подвір'ї утворилась вирва.
Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону,
– узагальнив Резніченко.
У покинутій будівлі вибито вікна / Фото Дніпропетровської ОВА
На подвір'ї утворилась вирва / Фото Дніпропетровської ОВА
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