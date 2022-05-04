Обстріл прямо по центру Дніпра
Про обстріли повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він додав, що варто чекати офіційної інформації від обласної військової адміністрації.
Увага Усім в укриття: майже по всій території України повітряна тривога
Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. Нелюди, виродки,
– наголосив Філатов.
Станом на 20:00 майже у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу, зокрема в Дніпрі.
Окупанти обстріляли залізницю в Дніпрі
Спершу з'явилось повідомлення про вибухи у Дніпрі. Потім про обстріли в центрі, згодом повідомили про обстріл залізниці.
Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги,
– повідомили в управлінні залізниці.
Росіяни обстрілювали Дніпро й раніше. 1 травня ворожий вогонь накрив села у Синельниківському районі. Зранку 29 квітня гатили по селищам Велика Костромка та Мар'янське.