Обстріл прямо по центру Дніпра

Про обстріли повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він додав, що варто чекати офіційної інформації від обласної військової адміністрації.

Увага Усім в укриття: майже по всій території України повітряна тривога

Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. Нелюди, виродки,

– наголосив Філатов.

Станом на 20:00 майже у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу, зокрема в Дніпрі.

Окупанти обстріляли залізницю в Дніпрі

Спершу з'явилось повідомлення про вибухи у Дніпрі. Потім про обстріли в центрі, згодом повідомили про обстріл залізниці.

Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги,

– повідомили в управлінні залізниці.

Росіяни обстрілювали Дніпро й раніше. 1 травня ворожий вогонь накрив села у Синельниківському районі. Зранку 29 квітня гатили по селищам Велика Костромка та Мар'янське.