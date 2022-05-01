Деталі обстрілу Дніпропетровщини
Обстріл трапився близько 15:55. Російський снаряд зачепив приватне подвір'я.
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Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір'я. Поранено жінку,
– розповів голова ОВА Валентин Резніченко.
Зауважимо, росіяни гатили по Дніпропетровщині й напередодні. Зранку 29 квітня вогонь окупантів накрив Велику Костромку та Мар'янське. Відомо, що загарбники стріляли з "Градів" та зачепили господарські будівлі. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Обстріли міст України: останні новини
- О 4 годині ранку 1 травня окупанти відкрили вогонь по прикордонних селах у Харківській області. Вони обстріляли школу, якій вже 112 років, та яка пережила 2 світові війни. Також під удар потрапили житлові будинки та фермерські господарства. Відомо, що у Покотилівці загинуло 2 чоловіків, а ще 7 людей – зазнали поранень.
- Сьогодні росіяни обстріляли також Миколаївську область. Один снаряд потрапив у сільськогосподарський склад з мінеральними добривами. Після того виникла пожежа, яку, на щастя, швидко погасили. Хімічної загрози для людей або навколишнього середовища немає. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
- За добу 30 квітня окупанти 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах Луганщини. Вони гатили по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Комишувасі. Відомо, що є одна жертва та постраждала особа.
- На Донеччині внаслідок обстрілу постраждали 4 дітей. Також окупанти пошкодили електромережу, тому в Красногорівці немає світла. В області триває евакуація мирного населення, а місцева влада закликає людей якнайшвидше виїхати з регіону, адже потім може бути пізно.
До теми дивіться відео про вибухи в Одесі та Миколаєві: