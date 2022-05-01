Деталі обстрілу Дніпропетровщини

Обстріл трапився близько 15:55. Російський снаряд зачепив приватне подвір'я.

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Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір'я. Поранено жінку,

– розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

Зауважимо, росіяни гатили по Дніпропетровщині й напередодні. Зранку 29 квітня вогонь окупантів накрив Велику Костромку та Мар'янське. Відомо, що загарбники стріляли з "Градів" та зачепили господарські будівлі. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Зверніть увагу! Зранку в області трапилася й приємна новина – Збройні Сили України збили російський безпілотник, який проводив розвідку. Загалом наші бійці знищили вже 245 ворожих БПЛА, а лише за вчора – 13.

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О 4 годині ранку 1 травня окупанти відкрили вогонь по прикордонних селах у Харківській області. Вони обстріляли школу, якій вже 112 років, та яка пережила 2 світові війни. Також під удар потрапили житлові будинки та фермерські господарства. Відомо, що у Покотилівці загинуло 2 чоловіків, а ще 7 людей – зазнали поранень.

Сьогодні росіяни обстріляли також Миколаївську область. Один снаряд потрапив у сільськогосподарський склад з мінеральними добривами. Після того виникла пожежа, яку, на щастя, швидко погасили. Хімічної загрози для людей або навколишнього середовища немає. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За добу 30 квітня окупанти 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах Луганщини. Вони гатили по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Комишувасі. Відомо, що є одна жертва та постраждала особа.

На Донеччині внаслідок обстрілу постраждали 4 дітей. Також окупанти пошкодили електромережу, тому в Красногорівці немає світла. В області триває евакуація мирного населення, а місцева влада закликає людей якнайшвидше виїхати з регіону, адже потім може бути пізно.

До теми дивіться відео про вибухи в Одесі та Миколаєві: