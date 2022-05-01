Вранці 1 травня окупанти завдали удару по Миколаївщині. Один зі снарядів влучив у сільськогосподарський склад з міндобривами.

Важливо У Миколаєві та області чули вибухи: у небо піднялася помаранчева хмара диму

Про інцидент розповіла начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Стався вибух, виникла пожежа, їх наслідки оперативно ліквідовуються. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється,

– заявила начальниця пресцентру.

Вибухи сталися приблизно о 9 ранку під час артилерійського обстрілу росіян. Після вибуху експерти взяли проби повітря. Забруднення атмосфери немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повітря чисте,

– написав він у своєму телеграмі.

Вибух на Миколаївщині: що відомо

Після попадання ворожого снаряду піднялася червона хмара диму. Згодом стовп диму став білим, а потім розвіявся.

Голова Миколаївської ОВА прокоментував нову атаку росіян словами "Окупанти проти добрива".

Вибух було чути і в Миколаєві. Місцеві мешканці бачили стовп темного диму.

Селітру, яку зберігали на складі, використовують для удобрення землі для посівів.

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