Спершу стовп диму був темного забарвлення. Та згодом став білим. За даними місцевих ЗМІ, його видно за кілька кілометрів.

Зауважте Ворог пошкодив злітно-посадкову смугу аеропорту на Одещині: що відомо про атаку

Окупанти проти добрива

Голова Миколаївської ОВА прокоментував нову атаку росіян словами "Окупанти проти добрива". Після того, як хмара диму посвітлішала, Кім повідомив, що повітря перевіряють на забруднення.

За словами Віталія Кіма, окупанти влучили в склад або завод міндобрив, де зберігали селітру. Однак повітря чисте.

Селітка / нітрофоска. Повітря чисте,

– лаконічно прокоментував Кім.



Стовп диму після вибуху в Миколаєві / Фото з телеграму Віталія Кіма



Пізніше дим став білим / Фото з телеграму Віталія Кіма

В Одесі спрацювала ППО

Також звуки вибухів чули і в Одесі. Та за офіційною інформацією командування "Південь", у місті працювала ППО. Над Одесою помітили ворожий безпілотник, який відправився за російським кораблем.

Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно,

– йдеться в повідомленні.