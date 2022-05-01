Сначала столб дыма был темной окраски. Но потом стал белым. По данным местных СМИ, он виден в нескольких километрах.

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Оккупанты против удобрений

Глава Николаевской ОВА прокомментировал новую атаку россиян словами "Оккупанты против удобрений". После того, как облако дыма посветлело, Ким сообщил, что воздух проверяют на загрязнение.

По словам Виталия Кима, оккупанты попали в склад или завод минудобрений, где хранили селитру. Однако воздух чист.

Селитка/нитрофоска. Воздух чистый,

– лаконично прокомментировал Ким.



Столб дыма после взрыва в Николаеве / Фото из телеграма Виталия Кима



Позже дым стал белым / Фото из телеграма Виталия Кима

В Одессе сработало ПВО

Также звуки взрывов слышали и в Одессе. По официальной информации оперативного командования "Юг", в городе работала ПВО. Над Одессой заметили вражеский беспилотник, отправившийся за российским кораблем.

Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно,

– говорится в сообщении командования.

Следует отметить, что воздушной тревоги ни в Одесской, ни в Николаевской области на момент взрыва не было.

Оккупанты обстреляли взлетную полосу

Вчера, 30 апреля, россияне нанесли авиаудар по Одесщине. Ракета повредила взлетную полосу, поэтому ее теперь невозможно использовать по назначению.

Взрывы в области раздались около 18:00. После этого в области объявили тревогу.

Городские власти сообщили, что строительство этой полосы длилось 5 лет. Однако все обещают восстановить.

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский не обошел вниманием очередную атаку в Одесской области. Глава государства подчеркнул, что одесситы никогда не забудут такого отношения россиян к себе и своему городу.

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