Об этом официально сообщили в оперативном командовании "Юг" примерно в половине 7 часов вечера. Ранее стало известно, что в области раздались взрывы.

В этот момент Во многих областях воздушная тревога: немедленно уходите в укрытие

Какой аэропорт атаковали

Пока неизвестно, как именно повредили взлетную полосу. Также пока нельзя распространять информацию о том, насколько сильно пострадало аэродром. Речь идет о международном аэропорту "Одесса".

В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно,

– говорится в сообщении.

Всех, кому известны детали этого удара врага, призывали в течение определенного времени не распространять их. Распространение данных о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием. Также у них есть временные ограничения, которые необходимо соблюдать, чтобы не способствовать действиям россиян.

Что известно о взрывах, раздававшихся там

По данным местных СМИ, в Одессе раздались взрывы, а затем раздался сигнал воздушной тревоги. Вероятно, там в 18.00 начали работать системы противовоздушной обороны.

Всех жителей области призвали немедленно направляться к укрытиям. Ведь невозможно установить, какую цель для обстрела избрали российские войска. Они очень часто атакуют не только военные объекты, но и гражданские.