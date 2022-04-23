Братчук призвал их не подвергать себя и своих близких опасности.
Обратите внимание Российские оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес", – СБУ
Спикер Одесской ОВА обратился к украинцам
Сергей Братчук также напомнил жителям Украины об их ответственности за такие поступки в условиях военного времени.
Верим в ВСУ! Пользуемся официальной информацией и благодарим наших защитников неба,
– добавил он.
Одесский городской совет сообщил о ракетном ударе по городу. Враг попал в объекты инфраструктуры.
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