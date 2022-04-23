Братчук призвал их не подвергать себя и своих близких опасности.

Обратите внимание Российские оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес", – СБУ

Спикер Одесской ОВА обратился к украинцам

Сергей Братчук также напомнил жителям Украины об их ответственности за такие поступки в условиях военного времени.

Верим в ВСУ! Пользуемся официальной информацией и благодарим наших защитников неба,

– добавил он.

Одесский городской совет сообщил о ракетном ударе по городу. Враг попал в объекты инфраструктуры.

Интересно – Посол Японии в Украине о зверствах россиян: смотреть видео