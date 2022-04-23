Братчук закликав їх не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.
Зверніть увагу Російські окупанти пишуть на снарядах "Христос Воскрес", – СБУ
Речник Одеської ОВА звернувся до українців
Сергій Братчук також нагадав жителям України про їхню відповідальність за такі вчинки в умовах воєнного часу.
Віримо у ЗСУ! Користуємося офіційною інформацією і дякуємо нашим захисникам неба,
– додав він.
Одеська міська рада повідомила про ракетний удар по місту. Зазначається, що ворог влучив в об'єкти інфраструктури.
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