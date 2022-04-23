Братчук закликав їх не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

Зверніть увагу Російські окупанти пишуть на снарядах "Христос Воскрес", – СБУ

Речник Одеської ОВА звернувся до українців

Сергій Братчук також нагадав жителям України про їхню відповідальність за такі вчинки в умовах воєнного часу.

Віримо у ЗСУ! Користуємося офіційною інформацією і дякуємо нашим захисникам неба,

– додав він.

Одеська міська рада повідомила про ракетний удар по місту. Зазначається, що ворог влучив в об'єкти інфраструктури.

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