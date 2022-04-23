Про це свідчать перехоплені розмови російських загарбників.
Читайте також СБУ закликає бути особливо пильними на Великдень: Росія готує провокації
Слухайте перехоплену розмову російських окупантів:
Окупанти планують чергову диверсію на Великодні свята. Цими днями вони не просто обстрілюватимуть мирне населення, але й розписуватимуть снаряди традиційним християнським привітанням "Христос Воскрес".
Джерело:Служба безпеки України
Про це свідчать перехоплені розмови російських загарбників.
Читайте також СБУ закликає бути особливо пильними на Великдень: Росія готує провокації
Слухайте перехоплену розмову російських окупантів: