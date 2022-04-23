В СБУ наголошують, що підлості в країни-агресора достатньо, щоб влаштувати провокації навіть на Великдень. Тому слід подбати про безпеку свою та рідних.

Зверніть увагу Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період Великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф,

– мовиться в повідомленні.

СБУ зазначає, що спільно з Нацполіцією докладуть максимум зусиль, щоб Великдень минув безпечно. Але кожен сам повинен бути відповідальним і обережним у цей великий день.

Служба безпеки закликала людей:

утриматися від масових скупчень у спорудах культури та церквах;

главам церков – мінімізувати кількість присутніх на літургіях;

дотримуватися правил комендантської години.

До теми – Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ: дивіться відео