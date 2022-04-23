В СБУ подчеркивают, что подлости у страны-агрессора достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху. Поэтому следует позаботиться о безопасности своей и родных.

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Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период Пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии России.

– говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что совместно с Нацполицией приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Но каждый сам должен быть ответственным и аккуратным в этот великий день.

Служба безопасности призвала людей:

воздержаться от массовых скоплений в сооружениях культуры и церквях;

главам церквей – минимизировать количество присутствующих на литургиях;

соблюдать правила комендантского часа.

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