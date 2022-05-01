Утром 1 мая оккупанты нанесли удар по Николаевщине. Один из снарядов попал в сельскохозяйственный склад с минудобрениями.

Важно В Николаеве и области слышали взрывы: в небо поднялось оранжевое облако дыма

Об инциденте рассказала начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Произошел взрыв, возник пожар, их последствия оперативно ликвидируются. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших. Информация уточняется,

– заявила начальница прессцентра.

Взрывы произошли около 9 утра во время артиллерийского обстрела россиян. После взрыва эксперты взяли пробы воздуха. Загрязнения атмосферы нет, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Воздух чистый,

– написал он в своем телеграме.

Взрыв на Николаевщине: что известно

После попадания вражеского снаряда поднялось красное облако дыма. Впоследствии столб дыма стал белым, а затем развеялся.

Глава Николаевской ОВА прокомментировал новую атаку россиян словами "Оккупанты против удобрения".

Взрыв был слышен и в Николаеве. Местные жители видели столб тёмного дыма.

Селитра, которую хранили на складе, используют для удобрения земли для посевов.

Ким: У нас неспокойно каждый день, но движения на Николаев нет