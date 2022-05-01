Детали обстрела Днепропетровщины
Обстрел произошел около 15:55. Российский снаряд задел частный двор.
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Вражеские обстрелы села в Синельниковском районе. Задели частный двор. Ранена женщина,
– рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко.
Заметим, россияне били по Днепропетровщине и накануне. Утром 29 апреля огонь оккупантов накрыл Великую Костромку и Марьянское. Известно, что захватчики стреляли из "Градов" и зацепили хозяйственные постройки. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
Обстрелы городов Украины: последние новости
- В 4 часа утра 1 мая оккупанты открыли огонь по приграничным селам в Харьковской области. Они обстреляли школу, которой уже 112 лет, которая пережила 2 мировые войны. Также под удар попали жилые дома и фермерские хозяйства. Известно, что в Покотиловке погибли 2 мужчины, а еще 7 человек – получили ранения.
- Сегодня россияне обстреляли Николаевскую область. Один снаряд попал в сельскохозяйственный склад с минеральными удобрениями. После этого возник пожар, который, к счастью, быстро потушили. Химической угрозы для людей или окружающей среды нет. По предварительным данным, никто не пострадал.
- За сутки 30 апреля оккупанты 19 раз открывали огонь по жилым кварталам Луганской области. Они били по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку и Камышевахе. Известно, что есть одна жертва и пострадавший.
- В Донецкой области в результате обстрела пострадали 4 детей. Также оккупанты повредили электросеть, поэтому в Красногоровке нет света. В области идет эвакуация мирного населения, а местные власти призывают людей как можно быстрее уехать из региона, ведь потом может быть поздно.
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