О прибытии снайпера сообщил представитель Молодежного Центра Днепра Карен Агаджанян.

К теме Атака украинцев на оккупированный Змеиный, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны

Детали, чем именно "Вали" будет заниматься, не разглашают.

В подтверждение информации о том, что снайпер в Днепре Агаджанян опубликовал с ним фото.



"Вали" прибыл в Днепр / Фото с инстаграма Карена Агаджаняна

Что известно о "Вали"

Бывший снайпер Вооруженных сил Канады присоединился к украинским военнослужащим, чтобы воевать против российских оккупантов. Он признается, что фото разрушенных украинских городов и мирные обстрелы повлияли на такое решение.

Снайпер "Вали" имеет боевой опыт нескольких войн. В частности, участвовал в двух горячих точках – Ираке и Афганистане. Он там в течение 2009 – 2011 годов действительно убивал террористов, которые были членами запрещенной организации ИГИЛ.

Ранее российские пропагандисты заявляли об "убийстве" канадского снайпера Вали в Украине. Но эта "громкая" новость оказалась фейком. Журналист Сергей Лещенко сообщил, что Вали – жив и здоров. Это подтвердила и канадская журналистка Эшли Стюарт.

Вы могли пропустить – Анджелину Джоли заметили во Львове