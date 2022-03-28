Журналист Сергей Лещенко опроверг фейк, давно "живший" в информационном пространстве. Он подчеркнул, что Валли – жив и здоров.

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Канадский снайпер – жив

Валли – это известный снайпер канадского происхождения, приехавший защищать Украину. Через свои государственные ресурсы Россия распространяла информацию о его убийстве. Но выяснилось, что с мужчиной все хорошо.

Сказал, что еще простудятся на его похоронах те, кто сейчас его хоронят. По словам Валли, он последним узнал "о своей смерти",

– отметил Лещенко.

И добавил, что Валли в течение недели находился на линии фронта в Киевской области, а сейчас уже в безопасном месте. Канадец увидел сотни сообщений о том, что он якобы погиб при включении телефона.

Валли дал интервью канадскому СМИ

Ранее о судьбе известного снайпера рассказала канадская журналистка Эшли Стюарт. Она подтвердила, что он жив, и сейчас "отдыхает, прежде чем возвратиться на передовую". Валли назвал украинских воинов "прекрасными", в то же время скептически отзывается о военном мастерстве россиян.