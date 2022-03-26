Жириновский долгое время находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом . Лещенко прокомментировал его возможную смерть на брифинге, посвященном фейкам российской пропаганды, сообщает 24 канал.

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Кремлевским властям следует помнить о том, что все не вечны

Лещенко отметил, что 25 марта пламя лжи российских пропагандистов перекинулось на их территорию.

Они не могут целый день выяснить, скончался ли один из лидеров нынешнего режима, многолетний депутат Государственной думы, многолетний вице-спикер Государственной думы, многолетний лидер Либерально-демократической партии России, который является одним из столпов режима Путина, – Владимир Жириновский. Противоречивая информация, пусть они разбираются,

– отметил советник ОП.

По мнению Лещенко, Жириновский, который сейчас находится в достаточно неубедительном состоянии, своим решением остаться или уйти в мир иной может как-то побудить и российское руководство принять соответствующее решение.

"Потому что все не вечны, поэтому нужно оставить после себя хоть немного положительной памяти, а не только проклятия всего мира и будущих поколений россиян", – подытожил советник ОП.

Обратите внимание! В ряде российских СМИ сообщили, что Жириновский скончался 25 марта в 10:45. В последние сутки 75-летний политик якобы провел в коме.