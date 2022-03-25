Российский политик, известный своими антиукраинскими взглядами, болел коронавирусом. О его смерти 25 марта сообщили росСМИ.

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СМИ сообщили о смерти Жириновского

Владимир Жириновский умер сегодня (25 марта – 24 канал), в 10:45,

– говорится в сообщении.

Последние сутки политик провел в коме. Ему было 75 лет.

Впоследствии информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. В то же время глава Госдумы Вячеслав Володин опроверг это. Он отметил, что политик в тяжелом состоянии, но все еще жив.

После этого Пронюшкин удалил со своей страницы в телеграме сообщения о смерти Жириновского и извинился за распространение ложной информации.

Напомним, Жириновский болел коронавирусом, хотя 8 раз вакцинировался от болезни. Более того, впервые лидер ЛДПР сделал прививку еще осенью 2020 года, при том, что вакцинальная кампания в России стартовала в декабре 2020 года. Так что политику укололи еще даже не утвержденную российскую вакцину.

Первые 3 вакцинации Жириновский сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", последующие 3 – российским препаратом "ЭпиВак", а последние 2 – "КовиВаком".

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