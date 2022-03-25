Российский политик, известный своими антиукраинскими взглядами, болел коронавирусом. О его смерти 25 марта сообщили росСМИ.
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СМИ сообщили о смерти Жириновского
Владимир Жириновский умер сегодня (25 марта – 24 канал), в 10:45,
– говорится в сообщении.
Последние сутки политик провел в коме. Ему было 75 лет.
Впоследствии информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. В то же время глава Госдумы Вячеслав Володин опроверг это. Он отметил, что политик в тяжелом состоянии, но все еще жив.
После этого Пронюшкин удалил со своей страницы в телеграме сообщения о смерти Жириновского и извинился за распространение ложной информации.
Напомним, Жириновский болел коронавирусом, хотя 8 раз вакцинировался от болезни. Более того, впервые лидер ЛДПР сделал прививку еще осенью 2020 года, при том, что вакцинальная кампания в России стартовала в декабре 2020 года. Так что политику укололи еще даже не утвержденную российскую вакцину.
Первые 3 вакцинации Жириновский сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", последующие 3 – российским препаратом "ЭпиВак", а последние 2 – "КовиВаком".
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Что известно о скандальных заявлениях украинофоба Жириновского
- В преддверии Нового 2022 года Жириновский призвал "бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь". Мол, он бы именно так поступил, если бы был президентом России.
- Ранее Жириновский заявил, что заплатит 10 миллионов рублей тому, кто повесит российский триколор над Киевом.
- В феврале 2020 года политик-скандалист советовал "полностью сжечь Киев и Львов". Такая реакция была на трейлер фильма "Наши котики".
- В марте 2020 года Жириновский считал уместным напасть на Украину без предупреждения "чтобы уничтожить ВСУ".