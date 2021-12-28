Жириновский отметил, если бы был главой государства, то использовал бы возможности, пока не провели переговоров.
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Угрозы Жириновского
Политик дерзко заявил, что не обязательно бомбить всех. Однако, по его словам, надо "избирательно кого-то наказать и напугать".
Шарахнуть с 31 декабря в ночь на 1, когда все "под шофе",
– пригрозил чиновник.
После таких заявлений в сети шутят, что "последняя вакцина для Жириновского была лишней".
Другие скандальные заявления Жириновского
- В июле скандальный россиянин призвал исключить Украину из ООН. Он традиционно сыпал обвинениями в сторону украинской власти и называл ее незаконной.
- Жириновский также заявил, что даст 10 миллионов рублей тому, кто нацепит российский триколор над Киевом. "Подзаработать" он предлагал московским силовикам.
- В марте политик уже призвал без предупреждения напасть на Украину. Он сказал, что нужно уничтожить вооруженные силы Украины, чтобы "не осталось ни одного солдата".
- Ранее из-за трейлера украинского фильма "Наши котики" о войне на Донбассе он призвал "сжечь напалмом Киев и Львов".