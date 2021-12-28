Жиріновський зазначив, якби був главою держави, то використав би можливості, поки не провели перемовин.

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Погрози Жиріновського

Політик зухвало заявив, що не обов'язково бомбити всіх. Однак, за його словами, треба "вибірково когось покарати та налякати".

Шарахнути з 31 грудня у ніч на 1, коли всі "під шофе",

– погрожує чиновник.

Після таких заяв у мережі жартують, що "остання вакцина для Жиріновського була зайвою".

Інші скандальні заяви Жиріновського

У липні скандальний росіянин закликав виключити Україну з ООН. Він традиційно сипав звинуваченнями у бік української влади та називав її незаконною.

Жиріновський також заявив, що дасть 10 мільйонів рублів тому, хто почепить російський триколор над Києвом. "Підзаробити" він пропонував московським силовикам.

У березні політик вже закликав без попередження напасти на Україну. Він сказав, що потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".

Раніше через трейлер українського фільму "Наші котики" про війну на Донбасі він закликав "спалити напалмом Київ і Львів".

Зверніть увагу! Українська розвідка попереджала, що Росія дійсно може повномасштабно атакувати нас у січні – лютому 2022 року. Агресор вже стягнув до кордонів 122 тисячі своїх військових.