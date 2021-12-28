Жиріновський зазначив, якби був главою держави, то використав би можливості, поки не провели перемовин.
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Погрози Жиріновського
Політик зухвало заявив, що не обов'язково бомбити всіх. Однак, за його словами, треба "вибірково когось покарати та налякати".
Шарахнути з 31 грудня у ніч на 1, коли всі "під шофе",
– погрожує чиновник.
Після таких заяв у мережі жартують, що "остання вакцина для Жиріновського була зайвою".
Інші скандальні заяви Жиріновського
- У липні скандальний росіянин закликав виключити Україну з ООН. Він традиційно сипав звинуваченнями у бік української влади та називав її незаконною.
- Жиріновський також заявив, що дасть 10 мільйонів рублів тому, хто почепить російський триколор над Києвом. "Підзаробити" він пропонував московським силовикам.
- У березні політик вже закликав без попередження напасти на Україну. Він сказав, що потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".
- Раніше через трейлер українського фільму "Наші котики" про війну на Донбасі він закликав "спалити напалмом Київ і Львів".