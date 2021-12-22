Відповідну заяву секретар Ради національної безпеки і оборони України зробив під час брифінгу. Це трапилось на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

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Біля українських кордонів понад 100 тисяч військових Росії

Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться за 200 кілометрів і 143 тисяч 500 військових Росії – на відстані 400 кілометрів в цьому радіусі від нашого кордону,

– розповів Данілов.

За словами секретаря РНБО, з 2014 року ситуація біля кордону ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни контролює ситуацію

Олексій Данілов пояснив, що у випадку загострення "це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відслідковуємо".

Секретар РНБО розповів, що "територіальна оборона, за необхідності, дасть обов'язково відсіч агресору". Зокрема пригадали, що з січня 2022 року набуде чинності закон "Про основи національного спротиву".

Коротко про війська Росії біля кордону України

Наприкінці жовтня американська преса розповіла, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у Європі та США.

Згодом це підтвердила українська розвідка. Зокрема там заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

Раніше очільник міністерства оборони Олексій Резніков заявив, що біля українських кордонів сконцентровано понад 93 тисячі російських військових. Згодом 14 грудня пояснив, що біля кордонів перебувають понад 100 тисяч військових.

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