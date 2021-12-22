Чергову зухвалу позицію Кремля озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це інформують російські ЗМІ.

До теми Компроміс Путіна – загарбати Україну, – Яковенко про те, чому США говорять з Росією, а не Китаєм

Лавров звернувся до "гарячих голів" в Україні

Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні,

– пригрозив глава МЗС держави-агресорки.

Лавров одразу згадав про главу Кремля. Мовляв, Путін сказав на колегії міністерства оборони, що "Росія має всі необхідні можливості, щоб забезпечити і військово-технічну відповідь на будь-які провокації".

Глава МЗС запевняє, що Росія, мовляв, "не хоче війни"

При цьому Лавров продовжує переконувати, що Росія "не хоче війни", мовляв, Росії конфлікти не потрібні.

Ми сподіваємося, що нікому іншому конфлікти теж не представляються бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне,

– сказав Лавров.

Читайте також Так, ми ох****, – Піонтковський про символ поведінки Путіна й Шойгу

Нещодавні скандальні заяви міністра оборони Шойгу: коротко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "американські приватні військові компанії" готують ЗСУ до активних бойових дій.

Для цього начебто на Донбасі перебувають 120 спецпризначенців США.

Ба більше, Шойгу розповів, "що готуються провокації з використанням хімічної зброї".

У Пентагоні такі висловлювання назвали "цілком хибними".

У Держдепі кажуть, що відповідальність за ескалацію несе виключно Росія.

Про те, як Путін готується до війни, дивіться у "Теории заговора":