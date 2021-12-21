За словами Сергія Шойгу, на Донбасі нібито перебувають понад 120 американських спецпризначенців. Таке твердження міністр оборони Росії заявив під час наради з очільником Кремля Володимиром Путіним, яку транслювали російські пропагандистські ЗМІ.

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Шойгу заявив про невідомі хімікати на Донбасі

Під час свого виступу Сергій Шойгу повторив уже традиційну для пропаганди мантру про "обстріли українськими військовими мирних кварталів на Донбасі". Однак, крім того, міністр оборони Росії звинуватив Україну в "підготовці до провокацій".

Звичайно, Шойгу переконаний, що до підготовки "провокацій" нібито причетні американські приватні військові компанії. За його словами, вони буцімто укріплюють позиції в житлових будинках та на соціально важливих об'єктів.

Вони (американські ПВК – 24 канал) обладнують вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій,

– заявив Шойгу.

Сергій Шойгу заявив, що нібито привезли на Донбас "резервуари з невизначеними хімічними компонентами" і "планують використати їх для провокацій". Однак хто привіз – російський міністр вирішив не уточнювати.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії до України: останні новини

Ще у жовтні 2021 року американські ЗМІ писали про нарощування Росією військ біля кордону з Україною та загрози повномасштабного вторгнення. Цю інформацію підтвердив і керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, напад Росії можливий уже на початку 2022 року.

Через цю загрозу міжнародні організації закликають Росію до відведення військ. Зокрема Європарламент пригрозив відключенням Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.

Однак міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Україні потрібна не стурбованість Заходу, а наступальне озброєння".

НАТО у відповідь на дії Росії вирішило перекинути частину військ до Болгарії та Румунії.

За даними британської розвідки, Росія може напасти уже 25 грудня.

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