Відповідну інформацію оприлюднили і16 грудня. На сайті Європарламенту поширили велике повідомлення щодо цього.

До теми Будуть мільйони жертв, – Зеленський про загрозу нападу Росії

Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля

На тлі зростання російської військової загрози Україні депутати Європарламенту заявляють, що будь-яка агресія з боку Москви повинна мати високу економічну та політичну ціну,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому Європарламент ухвалив резолюцію, за яку проголосували 548 депутатів, натомість утримались всього 54. Проти було тільки 69 політиків.

Більшість вимагає від Росії:

вивести свої сили;

припинити погрожувати сусідній країні.

Щодо погроз Росії через плани України вступити в НАТО у документі мовиться: "Вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною". У резолюції також мовиться про підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Кремль попередили про санкції

У Європарламенті запевнили, що будь-який новий пакет санкцій проти Росії має містити санкції проти:

російського офіцерського корпусу, причетного до планування можливого вторгнення;

а також найближчого оточення та олігархів "в орбіті російського президента та їхніх сімей".

Санкції також повинні включати заморожування фінансових і фізичних активів в Євросоюзі, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, націлення на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб країни,

– попередили у відомстві.

Поступки неприпустимі: в Україні прокоментували ухвалений документ

Очільник МЗС Дмитро Кулеба привітав резолюцію Європарламенту. Він пояснив у твітері, що документ стосується ситуації на кордоні та окупованих Росією територіях України.

"Європарламент закликав Росію відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в Євросоюзу та неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів", – написав міністр.

Президент України Володимир Зеленський у твітері подякував за підтримку.

Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи,

– написав президент.

Очільник держави процитував слова з резолюції, що військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну й політичну ціну.

Зверніть увагу! Ще наприкінці жовтня американська преса заявила, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Згодом в українській розвідці повідомили, що напад може відбутись у січні – лютому 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навколо кордонів України сконцентровано понад 93 тисячі осіб російських військових.

Коротко про заяви держав через стягнення військ Росії до кордону України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія створила найбільшу загрозу в Східній Європі за останні 30 років.

Президент Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв може досягти мільйонів.

16 грудня генсек НАТО та Володимир Зеленський зустрілись. Єнс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує Україну, а також продемонстрував можливість відповідати на агресивні дії Росії. Генсек запевнив, що робитиме все, щоб захищати членів НАТО.

У цей же день сенатори США виступили за надання Україні зброї для стримування російської агресії та хочуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Американські політики представили закон про гарантування автономії України шляхом посилення її оборони. Його напрацювали на тлі російської загрози біля наших кордонів.

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