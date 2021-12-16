Сенатори обурилися поведінкою Байдена

У Сенаті США представили закон про гарантування автономії України шляхом посилення її оборони. Його напрацювали на тлі російської загрози біля наших кордонів.

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Оскільки Україна стикається з черговим накопиченням російських військ США повинні робити все можливе прямо зараз, щоб стримати Росію та надати Україні підтримку. Ми не можемо сидіти склавши руки і чекати, щоб відреагувати на російську агресію. Конгрес має продовжувати рішучу підтримку українців,

– заявив сенатор Джим Ріш.

Крім нього, закон підтримали ще 8 сенаторів. Вони обурилися, що президент США Джо Байден вирішив не схвалювати жодних дій, допоки Володимир Путін не нападе на Україну. Політики назвали це "невдалою стратегією, яку використовувала адміністрація Барака Обами".

"Цей закон дозволить Адміністрації швидко зміцнити українські Збройні сили та підтвердити нашу відданість європейським союзникам, а також притягнути Путіна до відповідальності за його бандитизм", – наголосили політики.

Що передбачає закон

Негайно збільшити матеріальну підтримку Збройних сил України та фінансування озброєння, навчання та військової реформи.

Передбачити 450 мільйонів доларів на фінансування України у 2022 році.

Посилити санкції проти скандального "Північного потоку-2".

Встановити дипломатичні та військові засоби стримування для протидії російській агресії.

Визначити Росію державою-спонсором тероризму у разі подальшого вторгнення її військ в Україну.

Обмежити ризики безпеки, пов'язані з військовою співпрацею США та Росії.

Підтвердити політику США щодо непохитної відданості українському суверенітету.

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