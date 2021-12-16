Сенаторы возмутились поведением Байдена

В Сенате США представили закон о гарантировании автономии Украины путем усиления ее обороны. Его наработали на фоне российской угрозы у наших границ.

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Поскольку Украина сталкивается с очередным накоплением русских войск США должны делать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и оказать Украине поддержку. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, чтобы отреагировать на российскую агрессию. Конгресс должен продолжать решительную поддержку украинцев,

– заявил сенатор Джим Риш.

Кроме него, закон поддержали еще 8 сенаторов. Они возмутились, что президент США Джо Байден решил не одобрять никаких действий, пока Владимир Путин не нападет на Украину. Политики назвали это "неудачной стратегией, которую использовала администрация Барака Обамы".

"Этот закон позволит Администрации быстро укрепить украинские Вооруженные силы и подтвердить нашу приверженность европейским союзникам, а также привлечь Путина к ответственности за его бандитизм", – подчеркнули политики.

Что предусматривает закон

Немедленно увеличить материальную поддержку Вооруженных сил Украины и финансирование вооружения, обучения и военной реформы.

Предусмотреть 450 миллионов долларов на финансирование Украины в 2022 году .

. Ужесточить санкции против скандального "Северного потока-2" .

. Установить дипломатические и военные средства сдерживания для противодействия российской агрессии.

Определить Россию государством-спонсором терроризма в случае дальнейшего вторжения ее войск в Украину.

Ограничить риски безопасности, связанные с военным сотрудничеством США и России.

Подтвердить политику США относительно непоколебимой преданности украинскому суверенитету.

Ранее Байден поговорил с Путиным

7 декабря президент США поговорил с российским коллегой. Байден предупредил Путина, что будет резко реагировать, если тот попытается напасть на Украину.

В частности американский лидер подчеркнул, что "сделает то, чего не сделал в 2014" году.

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