Разговор политиков начался в 17:00 по киевскому времени. Он происходит по защищенной линии. Об официальном начале переговоров сообщают российские СМИ.
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Говорить будут об агрессии России против Украины
Переговоры политиков будут закрытыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "никакого прямого эфира не будет". Публично покажут лишь начальные кадры разговора и, вероятно, несколько основных фрагментов. Ожидается, что главной темой переговоров будет Украина, а именно – стягивание российских сил к ее границам и угроза нового вторжения.
Накануне президент Зеленский пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства написал в твиттере, что они "согласовали позиции" перед разговором Байдена и Путина. "Ничего об Украине без Украины", – подчеркнул украинский лидер в своем сообщении.
Россия стягивает войска к границе Украины: главное
- О наращивании российских войск у границ Украины сообщили американские СМИ. Сначала украинские чиновники отрицали эту информацию, однако впоследствии разведка подтвердила, что вторжение может произойти в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч военных России. Впрочем, чиновник отметил, что наступление – это лишь один из вероятных сценариев развития событий. Ведь Москва уже год ведет тактику "волн" – то стягивает, то отводит войска.
- Однако Резников не исключает, что количество вражеских армейцев может возрасти и до 175 тысяч. Ведь именно такую цифру назвало издание The Washington Post.
- В России же цинично говорят, что это Украина "стягивает войска" к временно оккупированному Донбассу.
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