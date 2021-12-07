Разговор политиков начался в 17:00 по киевскому времени. Он происходит по защищенной линии. Об официальном начале переговоров сообщают российские СМИ.

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Говорить будут об агрессии России против Украины

Переговоры политиков будут закрытыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "никакого прямого эфира не будет". Публично покажут лишь начальные кадры разговора и, вероятно, несколько основных фрагментов. Ожидается, что главной темой переговоров будет Украина, а именно – стягивание российских сил к ее границам и угроза нового вторжения.

Накануне президент Зеленский пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства написал в твиттере, что они "согласовали позиции" перед разговором Байдена и Путина. "Ничего об Украине без Украины", – подчеркнул украинский лидер в своем сообщении.

Важно! После переговоров с главой Кремля американский президент пообщается с Зеленским. В МИД заверили, что Украина непременно узнает об итогах разговора Байдена и Путина.

Россия стягивает войска к границе Украины: главное

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