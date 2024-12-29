Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Отмечается, что президентские выборы будут повторены после того, как Конституционный суд Румынии решил отменить результаты первого тура выборов, организованного в конце ноября 2024 года.

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Когда пройдут президентские выборы в Румынии

Правительственная коалиция на заседании в субботу, 28 декабря, определила дату выборов президента страны. По информации собеседников издания, первый тур выборов назначили на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля.

Проевропейская коалиция, сформирована PSD-PNL-UDMR, уже публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску как общего кандидата. Среди других кандидатов – Елена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Георгеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый).

Напомним, Конституционный суд Румынии 6 декабря сообщил, что "с целью обеспечения честности и законности избирательного процесса будет назначена новая дата президентских выборов, а весь избирательный процесс будет перезапущен, начиная с регистрации и утверждения кандидатов".

Расследование показало, что избирательная кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску получила поддержку из-за рубежа, в частности через соцсеть TikTok, что вызвало волну протестов и беспокойство относительно демократии в стране.