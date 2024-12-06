8 декабря в Румынии должен был состояться второй тур президентских выборов, где столкнулась бы проевропейская кандидатка Элен Ласкони с радикальным и маргинальным Кэлином Джорджеску.

Однако из-за обнародованных накануне документов румынских спецслужб, по инициативе действующего президента, и большого количества новых петиций об отмене президентских выборов, Конституционный суд Румынии сообщил за день до второго тура, что все же отменяет результаты первого тура президентских выборов.

Стоит заметить, что для Украины результаты выборов, где победил бы Джорджеску имели бы критический результат. 24 Канал рассказывает, почему именно, и как Россия повлияла на избирательную кампанию первого тура через TikTok.

Актуально Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

Аннулированы результаты первого тура

Конституционный суд Румии 6 декабря сообщил, что "с целью обеспечения честности и законности избирательного процесса будет назначена новая дата президентских выборов, а весь избирательный процесс будет перезапущен, начиная с регистрации и утверждения кандидатов".

Напомним, что победа Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов стала сюрпризом и шоком для большинства населения Румынии, ведь его не просто не было среди лидеров соцопросов.

Это вызвало волну протестов в разных городах Румынии, как вот в Тимишоарах и Бухаресте. Население открыто митинговало против Джорджеску и за защиту демократии в стране. Поэтому, вполне возможно, что Конституционный суд запретит ему участвовать в выборах, как это было с Дианой Шошоаку, которую исключили из президентской гонки из-за пророссийской риторики и антиевропейских призывов по решению Конституционного суда.

Стоит напомнить и то, что еще после первого тура президентских выборов в Конституционный суд обратились SNSPA (Национальный институт изучения тоталитаризма), издание Calea Europeana и независимый кандидат Кристиан Терхеш с просьбой аннулировать президентские выборы после того, как спецслужбы заявили, что государственный деятель поддержал Кэлина Джорджеску. Говорится о Викторе Понту из партии социал-демократов. Однако на второй день после выборов в парламент, 2 декабря, Конституционный суд заявил, что признает действительным первый тур президентских выборов, передает Digi24.

Важно! На днях в Конституционный суд поступило новое количество петиций об отмене президентских выборов. В петициях ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, в которых утверждалось, что кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом манипуляций, организованных из-за рубежа. Поэтому 6 декабря Конституционный суд все-таки аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

Молдавский журналист и правозащитник после результатов первого тура во время разговора с 24 Каналом off the record отметил, что в сентябре – в начале октября молдавские эксперты предостерегали румын от российской пропаганды. Ведь считали, что они вполне могут стать ее жертвой в ближайшее время во время президентских и парламентских выборов.

Вы совсем не исследуете вашу пророссийскую пропаганду. Мы больше готовы, чем вы к этой пропаганде. Вы будете в шоке от того, что произойдет на ваши выборы,

– цитирует коллег молдавский журналист.

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) впоследствии заявил о вмешательстве России в выборы, манипулировании населением через соцсеть TikTok. Документы от спецслужб свидетельствуют о 85 тысячах кибератак в 33 странах на госслужбы.

Данные, на которые ссылаются в отчете, должны быть полностью расследованы для обеспечения целостности избирательного процесса в Румынии,

– говорится в сообщении американского Госдепа.

МИД США также сообщил, что Румыния проинформировала членов Альянса о попытке повлиять на выборы, подчеркнув, что это было "беспрецедентное внешнее вмешательство".

Роль платформы TikTok и российский след

Согласно данным, которые обнародовали румынские спецслужбы, в TikTok Джорджеску было инвестировано около 50 миллионов евро при том, что он задекларировал 0 денежных расходов на свою предвыборную кампанию, сообщает румынское СМИ Observator.

Сама платформа TikTok признала, что удалила ряд аккаунтов, которые перед первым туром президентских выборов продвигали Джорджеску, о чем заявила представительница соцсети Бри Пегум во время выступления в Европарламенте. Также она отметила, что аккаунты, которые продвигали сообщение Джорджеску, нарушали правила TikTok, которые запрещают немаркированную политическую рекламу, передает Politico.

Также по данным CSAT в TikTok было создано более 25 тысяч аккаунтов, которые координировались из России и активно продвигали Джорджеску в рекомендации TikTok.

Из них 1 183 аккаунта использовали хэштег CG11 во всех размещенных видео, а 76 аккаунтов были созданы исключительно для распространения контента в поддержку Джорджеску.

Маркетинговая компания заплатила более 100 онлайн-инфлюенсерам за поддержку кампании Джорджеску. Суммы, вложенные в онлайн-продвижение, по оценкам бизнес-сообщества, на которое ссылается SpotMedia, они составляли до 3 миллионов евро в день.

Также отчеты указывают на существование практики подкупа избирателей и привлечения экстремистских организаций и религиозных культов к поддержке Джорджеску.

Рассекреченные данные румынской разведки, что доказывает причастность России к вмешательствам в избирательный процесс в Румынии и продвижении Джорджеску через соцсети / Скриншот 24 Канала из открытых данных CSAT

Обратите внимание! Также Джорджеску продвигали и через Telegram. В сентябре 2022 года были созданы группы "Кэлин Джорджеску – Проект "Страна" где продвигались нарративы кандидата на пост президента Румынии. В общем, инвестиции в кампанию Джорджеску превысили 100 миллионов евро, что свидетельствует о внешнем финансировании.

Вчера, 5 декабря, во время разговора с 24 Каналом бывший румынский дипломат Себастен Славицеску подчеркнул, что благодаря тщательно спланированной стратегии Путина, Румыния в последние дни стала стратегическим полем битвы, на котором разворачивается гибридная война России против НАТО и Запада.

Себастен Славицеску Бывший румынский дипломат Россия проводит широкомасштабную операцию в Румынии, бомбардируя информационное и киберпространство манипуляциями и дезинформацией с помощью гибридных атак. Кроме того, Кэлин Джорджеску снова в тренде в TikTok, что является признаком того, что Россия противодействует нашим усилиям по защите демократии, пытаясь затмить все последние инициативы, направленные на то, чтобы наша страна осталась на евроатлантическом пути.

Как победа Джорджеску повлияла бы на Украину

Также Себастен Славицеску подреслил, что победа Джорджеску на выборах стала бы кошмаром в отношениях Румынии и Украины. Ведь кандидат в президенты заявлял, что страна прекратит любую военную помощь, а также запретит транзит украинского зерна через территорию Румынии.

То есть именно то, что Путин хотел бы, чтобы он сделал. В Румынии президент имеет власть в двух секторах: армия и все вопросы, связанные с безопасностью, и почти все вопросы внешней политики. Кэлин Джорджеску – очень плохая новость для Украины, НАТО, ЕС и всего региона. Помните, что Румыния принимает несколько тысяч военных союзников, которые защищают восточный фланг,

– говорил Славицеску.

Если говорить об основных нарративах Джорджеску, то он считает, что война в Украине не касается Румынии. К слову, Элен Ласкони, с которой он должен был столкнуться во втором туре президентских выборов до аннулирования результатов, выступает абсолютно за обратное.

Почему Джорджеску обвиняют в фашизме

Также Джорджеску известен тем, что цитировал слово в слово румынского генерала Иона Антонеску во время митинга против ковидных ограничений в 2021 году. "И обещают, что они сделают "страну, подобную святому солнцу на небе", – процитировал Джорджеску во время митинга (10 слайд в инстаграм-серии).

Но почему сходство лозунгов с румынским генералом прошлого века вызвало такое беспокойство в обществе? Дело в том, что это был лозунг легионеров, чьи взгляды перенял Антонеску во время военной диктатуры в Румынии в период Второй мировой войны.

Предложения легионеров сводились к антисемитизму, который имел страшные последствия для сотен тысяч румынских евреев. Легионеры хотели: "сделать страну подобной святому солнцу в небе" и создать "Нового Человека", который "очистит" Румынию и уничтожит старую политическую классику.

Не удивительно, что цитирование Джоджеску подобных лозунгов в европейской стране, как кандидата на пост президента, вызывает только негативные эмоции и понимание того, что второй тур президентских выборов – это действительно битва за демократию в сердце Европы.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

