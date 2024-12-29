Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Зазначається, що президентські вибори будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати результати першого туру виборів, організованого наприкінці листопада 2024 року.

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Коли пройдуть президентські вибори в Румунії

Урядова коаліція на засіданні в суботу, 28 грудня, визначила дату виборів президента країни. За інформацією співрозмовників видання, перший тур виборів призначили на 23 березня 2025 року, а другий тур відбудеться 6 квітня.

Проєвропейська коаліція, сформована PSD-PNL-UDMR, вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата. Серед інших кандидатів – Елена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Келін Георгеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний).

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 6 грудня повідомив, що "з метою забезпечення чесності та законності виборчого процесу буде призначено нову дату президенських виборів, а весь виборчий процес буде перезапущений, починаючи з реєстрації та затвердження кандидатів".

Розслідування показало, що виборча кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску отримала підтримку з-за кордону, зокрема через соцмережу TikTok, що викликало хвилю протестів та занепокоєння щодо демократії в країні.