Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода. Румунія". 8 грудня в Румунії мав би пройти другий тур виборів.

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Зазначають, що невдовзі буде призначено новий день виборів, а виборчий процес відновлять в повному обсязі.

"Згідно з Конституційною статтею 146, весь процес щодо виборів президента Румунії скасовано", – йдеться у заяві.

У заяві суду ідеться, що процедури вільних виборів не було дотримано.



Рішення Конституційного суду / Скриншот

Наголошують, що рішення остаточне і загальнообов'язкове.