Как сообщают российские СМИ, глава государства-агрессора якобы заявил американскому президенту, что требует гарантий о нерасширении НАТО в восточном направлении.

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Ситуацию в Украине у Путина назвали "внутриукраинским кризисом"

У Путина подчеркнули, что львиную часть разговора занял именно украинский вопрос, который в Кремле назвали "внутриукраинским кризисом". Официальная Москва поспешила заметить, что лишь Минские договоренности являются единственным безальтернативным способом урегулировать конфликт.

Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате, выразил серьезное беспокойство по поводу провокационных действий Киева против Донбасса,

– сообщили в пресс-службе Кремля.

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