Об этом сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев и дальше будет координировать работу с Вашингтоном ради достижения результатов.
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Украина поблагодарила Байдена за непоколебимую поддержку
Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств в защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности в нашем регионе,
– заметил Подоляк.
По мнению советника главы ОП, "переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации". Подоляк отметил, что это, скорее, промежуточный анализ глобальной повестки дня, который касается США и союзников.
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