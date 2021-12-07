Об этом сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев и дальше будет координировать работу с Вашингтоном ради достижения результатов.

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Украина поблагодарила Байдена за непоколебимую поддержку

Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств в защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности в нашем регионе,

– заметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, "переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации". Подоляк отметил, что это, скорее, промежуточный анализ глобальной повестки дня, который касается США и союзников.

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