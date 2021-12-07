Як повідомляють російські ЗМІ, глава держави-агресорки начебто заявив американському президенту, що вимагає гарантій про нерозширення НАТО у східному напрямку.

До теми Завершились перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови

Ситуацію в Україні у Путіна назвали "внутрішньоукраїнською кризою"

У Путіна наголосили, що левову частину розмови зайняло саме українське питання, яке у Кремлі назвали "внутрішньоукраїнською кризою". Офіційна Москва поспішила зауважити, що лише мінські домовленості є єдиним безальтернативним способом врегулювати конфлікт.

Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж мінських угод та домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу,

– повідомили у пресслужбі Кремля.

Новина доповнюється...