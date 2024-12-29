Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа". Стоит отметить, что ранее Зурабишвили заявляла, что останется на посту, поскольку не признает результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и дальнейшее избрание Кавелашвили.

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Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам

Полномочия Саломе Зурабишвили официально заканчиваются 29 декабря после инаугурации Михеила Кавелашвили. Церемония началась в 11:00 в здании парламента Грузии.

Во время выступления перед гражданами Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

Я ухожу отсюда и забираю с собой легитимность,

– сказала она гражданам, собравшимся у резиденции Орбелиани.

По ее словам, инаугурация нового президента Михеила Кавелашвили – "пародия". Она добавила, что считает себя единственным легитимным органом страны и пообещала продолжить борьбу за освобождение Грузии от режима.

Стоит отметить, что Кавелашвили не признает также оппозиция и значительная часть международных партнеров страны. Стоит отметить, что Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

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Тем временем в здании парламента Грузии Михеил Кавелашвили принял присягу.

Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества,

– сказал он.

Церемония инаугурации Кавелашвили закончилась около 11:27 по местному времени.