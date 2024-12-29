В международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет Jeju Air. Все, что известно об этой трагедии, – читайте в тексте 24 Канала.

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Погибло более 100 человек

Рейс летел из Бангкока, столицы Таиланда. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. СМИ Южной Кореи пишут, что он врезался в ограждения во время посадки.

Момент катастрофы: смотрите видео

На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что выжить удалось всего 2 людям, которые находились в хвостовой части самолета. По предварительным данным, на борту было двое граждан Таиланда, остальные пассажиры – граждане Южной Кореи.

Подтвердили смерть 122 человек. Продолжается поисковая операция.

Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству жертв с участием южнокорейской авиакомпании за почти три десятилетия.

Почему произошла авария

Предполагают, что причиной авиакатастрофы стала неисправность шасси. СМИ пишут, что самолет дважды пытался совершить посадку в аэропорту. Первая попытка была неудачной, и самолет пошел на аварийную посадку. К сожалению, скорость снизить не удалось, и авиалайнер потерпел крушение.

В сети добавляют, что один из пассажиров перед катастрофой написал сообщение своим близким и рассказал, что в крыло самолета врезалась птица.

В Южной Корее созывают экстренное совещание

В Офисе президента Южной Кореи заявили, что созвали экстренное совещание 29 декабря для обсуждения последствий смертельной авиакатастрофы в юго-западном округе Муан.

Обсуждали обновление информации об инциденте и меры по восстановлению. Дополнительные встречи могут провести после развития ситуации.

Посол США выразил соболезнования

Посол США в Южной Корее Филипп Голдберг выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы.

Я был разбит сердцем, когда услышал о трагедии в аэропорту Муан сегодня утром,

– сказал посол.

Он отметил, что его мысли находятся с народом Кореи.

Реакция Зеленского

Президент Украины также отреагировал на трагедию в Южной Корее.

Каждая потерянная жизнь – это неизмеримая трагедия,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент от имени украинского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхве Санг Моку.