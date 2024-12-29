Власти России генерируют версии о катастрофе 25 декабря с самолетом Embraer-190 авиакомпании AZAL, который направлялся из Баку в Грозный. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Россия хочет скрыть причастность

Аэропорт Грозного не принял рейс из Баку из-за якобы "сильного тумана", однако известно, что в это время на Северном Кавказе вводили план режим закрытого неба из-за атаки БпЛА.

О том, что самолет сбила именно российская противовоздушная оборона, откровенно заговорили российские блогеры. Первым на это намекнул профильный канал Fighterbomber.

Фактически, Кадыров втянул Россию в очередной международный скандал, который она снова хочет скрыть. Так же как пыталась это сделать с малайзийским Boeing в Украине,

– написали в ЦПД.

Причины авиакатастрофы будут расследовать.