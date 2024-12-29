Более 1000 дней полномасштабного вторжения России и почти 4000 дней войны. Сказать, что 2024 год на фронте был сложным – не сказать ничего. Многие военные неоднократно говорили, что ситуация в этом году для нас еще более критическая, чем было в 2022 году. Об этом свидетельствуют интенсивность боевых действий, количество уничтоженной вражеской техники и количество ликвидированных оккупантов.

2024 год стал годом очередных испытаний для украинского народа и для украинской армии. Россияне усилили наступление в Донецкой области, прорвались на Харьковщину. Зато наши войска помешали повторному наступлению россиян на Сумщину и атаковали первыми Курскую область.

Россия продолжает формировать ось зла и привлекать к ведению войны другие страны. В частности теперь на стороне оккупантов воюют солдаты из КНДР. То есть Украина сама воюет против двух ядерных государств.

Несмотря на все вызовы, Украина продолжает наносить россиянам потери – как на фронте, так и в глубоком тылу, атакуя аэродромы, НПЗ, заводы военно-промышленного комплекса и другие объекты.

Поэтому каким был 2024 год на фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Операция ВСУ на Курщине и войска КНДР

Конечно, что итоги 2024 года мы начнем действительно выдающимся событием – Украина перенесла войну на территорию России, помешала наступлению врага на Сумы и Харьков и заставила сосредоточить десятки тысяч военных на собственной территории. И все это об операции Сил обороны на территории Курской области России.

6 августа 2024 года несколько украинских бригад зашли на территорию Курской области. Россияне не уделяли слишком много внимания охране государственной границы. В ходе боев были ликвидированы российские пограничники на пропускном пункте "Суджа" и за считанные дни украинская армия захватила около 100 населенных пунктов, включая город Суджа. Площадь взятой под контроль территории составляла почти 1 000 квадратных километров.



Зона Курской операции в августе 2024 года / Карта DeepStateMAP

Первые 6 дней операции были в полной неизвестности. Украина никак не комментировала события в Курской области, пока президент Владимир Зеленский 12 августа не подтвердил, что Украина действительно начала операцию в Курской области. Символично, что подтверждение операции произошло в 24-ю годовщину катастрофы атомной подводной лодки "Курск" – трагедии, произошедшей в начале диктатуры Путина.

Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим,

– заявил тогда Зеленский.



Бойцы ВСУ пишут радиодиктант национального единства в Судже, 25 октября 2024 года / Фото 44-й ОАБр

Для защиты Курской области россиянам пришлось перебрасывать войска с некоторых направлений в Украине, однако прекращать наступательные действия в Донецкой области враг тоже не собирался. Поэтому Россия по договоренности с КНДР привлекла северокорейских военных – уже в октябре 2024 года первые солдаты КНДР прибыли в Курскую область. Интересно, что россияне пытаются скрыть их вовлеченность в войну и делают им российские документы, будто они буряты.

В декабре 2024 года состоялись первые штурмы с участием войск КНДР на Курщине. Поскольку они шли пешими колоннами на штурмы, в первые же дни Силам обороны удалось ликвидировать немало северокорейских военных.



Раненые солдаты из КНДР в больнице Курска / Фото из российских телеграм-каналов

Несмотря на то, что до конца года территория украинского контроля в Курской области уменьшилась вдвое, все же это направление остается довольно важным. Сейчас там россияне сосредотачивают более 50 000 военных. Если бы не Курская операция, эта сила могла бы быть привлечена для наступлений на территории Украины.

Битва за Авдеевку, Покровск и Волчанск: как россияне наступают в Донецкой и Харьковской областях

К сожалению, этого года на фронте на многих участках россияне взяли инициативу и начали активные наступления. Силы обороны в сверхсложных условиях делают все, чтобы сдержать врага. Однако россияне до сих пор сохраняют преимущество в живой силе и не жалеют ее для достижения целей.

2024 год начался битвой за Авдеевку – город, который 10 лет был прифронтовым. В феврале враг создал "клешни" вокруг города и бил из всего имеющегося вооружения и положили погибшими минимум 40 000 своих военных. Россияне фактически уничтожили город полностью, и 17 февраля 2024 года по приказу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны отступили из Авдеевки. В течение всего года Авдеевское, оно же Покровское, направление остается самым сложным на линии фронта. После прорыва россиян в село Очеретино в апреле и захвата села Прогресс в июле, они подошли под города Мирноград, Покровск, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовка. По состоянию на конец года из перечисленных городов под контролем Украины остаются Покровск и Мирноград, но и они под постоянными обстрелами.



Ситуация в Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Также россияне в Донецкой области зашли в Часов Яр и Торецк, однако оборона городов продолжается. Часов Яр держит оборону с мая, Торецк – с августа.

Еще одной проблемой стал захват россиянами Угледара в октябре. Оборона города длилась более 700 дней и ее крах привел к чрезвычайно сложной ситуации сразу на двух направлениях – Кураховском и Времевском. Россияне захватили большинство Курахово и ряд сел вокруг него, а также захватывают Времевский выступ, который Силы обороны освободили во время контрнаступления в 2023 году.

Кроме этого, враг также наступает на Луганщине и, к сожалению, ему удалось повторно оккупировать ряд сел. Сейчас под контролем Украины остаются лишь около 5 населенных пунктов области.

Еще одним полем битвы в этом году стала Харьковская область. 10 мая российские войска совершили прорыв государственной границы и наступали сразу на двух направлениях – на Харьков и на Волчанск. Россиян удалось остановить возле села Липцы и в городе Волчанск. Однако бои были настолько интенсивными, что уже за первые несколько дней россияне фактически уничтожили город. Российское наступление провалилось, и его цель не достигнута – враг не дошел до Харькова и Волчанск не захватил.



Ситуация на Харьковщине / Карта DeepStateMAP

Также россияне активизировались на Купянском направлении. Цель врага – захватить левобережье реки Оскол. Оккупантам в районе Колесниковки и Кругляковки удалось дойти до реки, однако Силы обороны контратакуют. А попытка россиян колонной техники ворваться в Купянск закончилась разгромом.

В 2024 году продолжалась или продолжается до сих пор оборона украинских городов, для защиты которых наши воины прилагают все усилия. Речь идет о:

Волчанск, который по состоянию на 28 декабря держит оборону 232 дня;

Часов Яр держит оборону 268 дней;

Торецк держит оборону 192 дня;

Красногоровка держала оборону 182 дня, но, к сожалению, 7 октября город был оккупирован;

Угледар стоял 780 дней, из них 276 в 2024 году, однако, к сожалению, 2 октября россияне захватили город.

F-16 в небе Украины

Подытоживая уходящий год, нельзя не упомянуть и то, что в 2024 году Украина получила долгожданные истребители F-16. В конце июля первые 10 истребителей прибыли в Украину. Правда, подтверждение этой информации появилось позже – 4 августа, в День Воздушных сил. Известно, что часть бортов размещена на зарубежных аэродромах в Польше и Румынии, чтобы уберечь их от российских атак.

F-16 в украинском небе / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

За эти несколько месяцев истребители участвовали в перехвате российских ракет во время массированных атак. Например, во время обстрела 17 ноября около 10 российских целей сбили именно F-16.

Однако, к сожалению, Украина потеряла один истребитель. Во время массированной атаки 26 августа упал истребитель F-16, пилотом которого был Алексей Месь – к сожалению, он погиб. Причины катастрофы до сих пор не установлены до конца, над расследованием работает специальная комиссия.

Однако в этом году Украина получила не только истребители. Правительство Швеции 29 мая объявило крупнейший пакет военной поддержки для Украины на 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов). В рамках этого пакета Стокгольм решил передать Украине 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (более простое название – ASC 890). Таким образом впервые в истории Украина будет иметь собственные ДРЛО. Правда сроки предоставления не были озвучены публично, поэтому есть ли эти самолеты уже в Украине и как будет происходить их размещение – пока неизвестно.

Самолеты ДРЛО важны для эффективного использования истребителей, ведь такие самолеты оборудованы мощным радаром. Не зря их называют "глазами" авиации.

По России летят ATACMS и Storm Shadow

Прорыв россиян на Харьковщину в мае сделал актуальным вопрос о предоставлении разрешения Украине бить западным оружием по территории России. Причиной было то, что если бы такое разрешение было раньше, россияне бы не смогли собрать группировку для наступления в Белгородской области.

Кадры уничтоженного Волчанска, вероятно, заставили мировых лидеров задуматься, и многие страны сняли ограничения на применение своего оружия по России, однако дальнобойное оружие было отдельной темой для разговоров.

17 ноября дело наконец-то сдвинулось с места – президент США Джо Байден после совещания со своим преемником Дональдом Трампом решил предоставить разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, чем уже через 2 дня воспользовалась Украина и ударила по Брянской области, уничтожив склад боеприпасов.

Когда США дали зеленый свет, удары по России одобрили и другие союзники – например, Великобритания разрешила использовать для атак по вражеской территории ракеты Storm Shadow. Уже 20 ноября Силы обороны нанесли успешный удар с использованием этих ракет по военному штабу в селе Марьино Курской области, благодаря чему удалось ликвидировать по меньшей мере 18 офицеров, а еще 33 – ранены.

Удар "Орешником" и новые ядерные угрозы Путина

После первого удара западным дальнобойным вооружением по России, в Кремле традиционно начали поднимать градус угрозами применить ядерное оружие в ответ на удары ВСУ. Однако, поскольку никто уже не верит в российские ядерные угрозы, Москва решила действовать иначе.

Сначала западные посольства объявили 20 ноября выходным днем из-за высокой угрозы атаки, затем "выходной" себе взяла Верховная Рада. А уже утром 21 ноября по всей стране была объявлена угроза применения баллистических ракет. Россияне запустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по заводу "Южмаш" в городе Днепр. Удар попал на камеры.

Удар "Орешником" по Днепру: смотрите видео

Боеголовка "Орешника" состоит из 6 частей, каждая из которых атакует отдельно. Они способны нести ядерные заряды. Однако 21 ноября Россия запустила пустую ракету, поэтому разрушений и пострадавших в результате удара не было. Сначала была информация о том, что россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой, однако все же для атаки была использована баллистика средней дальности.

О запуске "Орешника" были предупреждены, в частности, США, поскольку происходил пуск потенциально угрожающей для союзников ракеты – носителя ядерного оружия. Очевидно, Путин рассчитывал, что применение "Орешника" запугает весь мир, зато и сами россияне не понимают, как после удара ракетой "аналоговнет" нет никаких последствий.

Диктатор Владимир Путин после удара по Днепру вышел с обращением и цинично заявил, что Россия "будет предупреждать украинцев о следующих ударах", чтобы "не страдало мирное население", хотя почти 3 года Россия то и делает, что убивает гражданских. А еще диктатор позже не мог определить, началось ли серийное производство "Орешника". Сначала он заявлял, что оно уже происходит, а потом сказал, что вот-вот начнется.

"Паляница", "Пекло" и "Трембита": как Украина производит ракеты-дроны

Украина действительно долго ждала разрешения бить западным вооружением по России. Настолько долго, что в ход пошли украинские разработки, ведь на удары оружием собственного производства Украина не имеет ограничений.

И украинские разработки действительно впечатляют. Например, БПЛА не наносят таких поражений, как хотелось бы, а разработка ракетных комплексов – сложный, длительный и масштабный проект. Пока продолжаются эти разработки, мы не можем терять время.

Украинские разработчики нашли креативный выход из ситуации, создав ракету-дрон "Паляница", на разработку которого потратили полгода, и уже 24 августа это оружие успешно атаковало склад боеприпасов в Воронежской области. Конструкция напоминает ракету, оборудованную крыльями беспилотника. Запуск осуществляется с наземных установок. По предварительным оценкам, дальность "Паляницы" составляет до 700 километров.



Ракета-дрон "Паляница" / Фото United24

6 декабря состоялось официальное представление и передача подразделениям еще одной украинской разработки – дальнобойного высокоскоростного боеприпаса "Пекло", который тоже называют ракетой-дроном. Известно, что "Пекло" уже успешно прошел боевые испытания и атаковал вражеские цели. Производство этого оружия является серийным. Ракета-дрон "Пекло" имеет дальность 700 километров и способна развивать дозвуковую скорость.

Кроме того, как пишет издание The Economist, украинские инженеры сейчас работают над усовершенствованием базовой версии крылатой ракеты "Трембита", чтобы увеличить ее дальность. В базовой версии она составляет 140 или 200 километров, а целью является создание ракеты, которая сможет атаковать Москву. Новая ракета фактически готова, однако впереди финальные испытания.

Потери россиян в 2024 году

В течение 2024 года российская армия понесла масштабные потери. Иногда количество ликвидированных россиян за сутки переваливало за 2 000, что соизмеримо с потерями вражеской армии в начале полномасштабной войны.

С 1 января по 25 декабря 2024 года украинская армия ликвидировала и уничтожила:

вражеского личного состава – около 419 310 человек;

танков – 3 645 единиц;

боевых бронированных машин – 8 836 единиц.

артиллерийских систем – 12 851 единицу;

РСЗО – 313 единиц;

средств ПВО – 405 единиц;

самолетов – 40 единиц;

вертолетов – 5 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 251 единицу;

крылатых ракет – 1 239 единиц;

кораблей/катеров – 5 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 20 787 единиц;

специальной техники – 2 390 единиц.

2024 год стал рекордным по потерям для российской армии: потери россиян в живой силе в 2024 году больше, чем потери в 2022 и 2023 году суммарно. Фактически 10% от этой цифры – потери россиян в боях за Авдеевку. В общем больше всего потерь россияне понесли на Авдеевско-Покровском, Кураховском и Курском направлениях. Кроме того, в 2024 году российская армия потеряла:

в 1,5 раза больше артиллерийских систем, чем суммарно за 2022 и 2023 годы;

в 2,5 раза больше БПЛА;

почти в 2 раза больше автомобильной техники и автоцистерн по сравнению с предыдущими двумя годами большой войны.

Наибольшие потери россиян в авиации пришлись на конец февраля – тогда за 12 дней Силы обороны уничтожили 12 российских самолетов. Среди них не только истребители, но и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это случилось над Азовским морем вечером 23 февраля – накануне второй годовщины начала полномасштабной войны.

Обмены пленными в 2024 году

В 2024 году состоялось 10 обменов пленными между Украиной и Россией, в рамках которых удалось освободить 1 159 военных и гражданских. Самый масштабный обмен состоялся 3 января – тогда удалось вернуть 224 военнослужащих и 6 гражданских.

Последний в году обмен пленными состоялся 18 октября – тогда удалось вернуть 95 украинских защитников.

Обмен пленными 18 октября / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Однако обмены как таковые были под угрозой срыва еще в начале года из-за российской провокации. 24 января в Белгородской области разбился российский военный самолет Ил-76. Россия заявила, что на борту якобы были 65 военнопленных, которых доставляли на обмен, который действительно должен был быть в этот день. Такое заявление российская сторона сделала на фоне сообщений о том, что якобы Украина сбила этот самолет.

В декабре российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что якобы Украине передали останки погибших в авиакатастрофе во время обмена телами погибших. Координационный штаб в свою очередь подтвердил, что Украина получила останки, которые требуют дополнительной идентификации, в частности обстоятельств гибели и вообще факта или это украинские военнослужащие, поскольку авария Ил-76 до сих пор не изучена до конца.

Также между Украиной и Россией состоялись обмены телами погибших. Их было не менее 5, и благодаря этому удалось вернуть 1 663 тела погибших украинцев – как военных, так и гражданских. В частности, удалось вернуть тело замученного россиянами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, которого похоронили в Буче Киевской области. Однако, к сожалению, россияне до сих пор не передали Украине тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену 19 сентября.

Военные преступления россиян против украинских пленных

К сожалению, мы воюем против террористов и военных преступников. И это подтверждает тот факт, что россияне казнят украинских военнопленных. По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения подтверждено 177 случаев казней украинских военнопленных. Однако 109 из них произошли в 2024 году.

Самым массовым случаем убийства украинских военнопленных стала казнь 16 украинских защитников 1 октября. Это случилось в районе сел Николаевка и Сухой Яр вблизи Покровска в Донецкой области. Это преступление стало самой массовой казнью украинских защитников.

Кроме того, известно о многочисленных случаях убийств раненых украинских военнослужащих и казни с особой жестокостью. Известно о как минимум 3 случаях убийства с расчленением в 2024 году.

А что будет в 2025 году?

Спрогнозировать, какой будет ситуация в следующем году – сложно. Год назад никто не мог подумать, что Силы обороны будут сражаться с северокорейскими солдатами на территории Курской области, а по Украине ударят баллистической ракетой средней дальности.

Что можно сказать точно – ситуация будет сложной. Сейчас Курское, Купянское, Покровское, Кураховское, Времевское и Херсонское направления являются самыми сложными – там постоянно происходят боестолкновения и попытки штурмов со стороны россиян.

Вполне вероятно, что в начале 2025 года будет разворачиваться масштабная битва за Покровск, которая и будет ключевой битвой этой зимы, и от нее будет зависеть фактически судьба Донетчины, ведь в случае захвата Покровска российские войска откроют себе пути в направлении Доброполья – Белозерское и Константиновка – Краматорск и будут наступать на северную часть области, которая под контролем Украины.

Также россияне будут продолжать активизацию на Херсонщине, чтобы заставить Украину сконцентрировать войска там для противодействия ДРГ. Враг будет продолжать попытки захватить левобережье реки Оскол и город Купянск.

А еще Украина будет продолжать сопротивление, как бы ни было трудно и сложно, ведь россияне поставили себе цель уничтожить нас – это доказывает и то, что на Рождество враг совершил массированный ракетный обстрел.

И как бы ни было сложно и трудно, никогда нельзя забывать о том, что наши воины часто несмотря на усталость и истощение продолжают работать для защиты нашего государства. Поэтому каждый из нас должен делать все для их поддержки и придерживаться принципа: "Или в ВСУ, или для ВСУ".