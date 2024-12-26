Однако и это не самое худшее, что может ждать россиян, ведь в стране-агрессоре сильно возросло напряжение между главой тикток войск Рамзаном Кадыровым и путинскими силовиками. Что будет с Россией в 2025 году и возможна ли гражданская война – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

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Что ждет Россию в 2025 году

Российская экономика страдает от затяжной войны, последствиями которой является высокая инфляция, обвал рубля и обнищание населения. Кремль заявляет об инфляции на уровне 9%, однако профессор оборонных исследований Майкл Кларк заметил, что реальная инфляция в России равна почти 20%. Экономическое положение россиян и так значительно ухудшается, но может стать еще хуже, если цена на нефть снизится с 70 до 60 долларов за баррель, что вполне вероятно.

Кроме того, Россия использует собственные стратегические резервы, половина из которых, более 300 миллиардов долларов, заморожены на Западе, и размораживать их точно не собираются. Другую половину стратегических запасов страна-агрессор довольно быстро исчерпывает. По мнению Кларка, сейчас Москва полностью зависима от военной помощи из Ирана и КНДР, а также от поставок компонентов двойного назначения из Китая.

Кстати, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует увеличить количество ископаемого топлива в стране, что может повлиять на цены на нефть и ударить по экономике России.

Кремль не останавливает боевых действий, а на 2025 год планирует увеличить расходы из бюджета на ведение войны. Причем расплачиваться за это будут рядовые россияне, особенно бюджетники, ведь увеличение расходов на войну происходит из-за уменьшения их социального обеспечения.

Российская экономика страдает от санкций, которые Запад ввел ранее, но в дальнейшем ситуация ухудшится, потому что будут новые ограничения. Особенно, если Владимир Путин откажется сесть за стол переговоров по завершению войны.

Тогда санкции наверняка усилятся. Думаю, в 2025 году российская экономика может оказаться в настоящей беде. Остановит ли это Путина? Нет, не остановит, но это повлияет на элиту вокруг него, на общественные настроения. Это еще больше усложнит продолжение набора военных в вооруженные силы России,

– спрогнозировал Кларк.

Сегодня Кремль и так не успевает набирать необходимое количество солдат. Ситуацию не спасают даже большие выплаты, которые обещают контрактникам. В то же время потери оккупантов превышают ресурс, который Россия способна пополнять.

Кларк о российской экономике в 2025 году: смотрите видео

Рубль достигнет нового "дна"

В декабре 2024 года в России зафиксировали наибольшее падение курса рубля за последние 2 года. Владимир Путин пытается скрыть проблемы, которые повлекли такое падение рубля для россиян. В министерстве финансов обещали, что проблемы продлятся 1 – 2 недели, но это затянулось. Экономист Максим Блант убежден, российская валюта будет обесцениваться и в дальнейшем.

Несмотря на заверения министра финансов и главы центрального банка, в России рублей больше, чем нужно, а товаров и валюты для их покупки – гораздо меньше. Это означает, что тенденция продолжится. Причем до конца 2024 года и в начале 2025 года, думаю, рубль будет еще под большим давлением,

– заметил экономист.

По его словам, инфляция в России сейчас в 2 раза больше, чем ожидали эксперты, и нет никаких признаков, что что-то наладится. Цены растут безумными темпами, и это происходит не за год, а за неделю. Соответственно, это давит на рубль и провоцирует истерику.

Заметим, что резкое падение рубля произошло после удара России "Орешником" по Днепру. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что российский центробанк пытается стабилизировать ситуацию, но нехватка ресурсов и неэффективные методы только углубляют кризис. В то же время риторика диктатора Путина о новых ударах только усугубляет экономические проблемы, в частности, из-за риска новых санкций.

В том, что российский рубль еще не достиг "дна" и будет продолжать падать дальше, уверен и доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он прогнозирует, что в ближайшие 3 – 6 месяцев рубль может обвалиться до 120 – 125 за доллар.

"Рубль и в дальнейшем будет падать. Темпы будут зависеть от цены на нефть, доходов с экспорта и дефицита в бюджете. Но перспектива для россиян плохая – рубль будет обесцениваться, импортные товары будут дорожать", – отметил Липсиц.

Интересно, что такой сценарий выгоден российскому министерству финансов, поэтому никто с этим не будет бороться. Дело в том, что девальвация рубля приводит к повышению цен на импортные товары, что ускоряет инфляцию. В то же время экспортеры полученную валюту конвертируют в рубли, и таким образом бюджет получает больше денег, которые можно тратить на войну.

Липсиц ответил, насколько еще упадет рубль: смотрите видео

Какие отрасли могут "посыпаться"

В России уже наблюдается угроза массового банкротства предприятий из-за того, что в России прекратили выдавать льготную ипотеку, без которой рядовые россияне не могут приобрести жилье. Как следствие, есть большое количество построенных домов, которые не могут продать. Соответственно у застройщиков висят задолженности перед банками, и вернуть их они не способны, поэтому могут обанкротиться и закрыться.

Волна этих проблем будет только нарастать. За строительной сферой беда ожидает и другие. По мнению доктора экономических наук Игоря Липсица, следующими о банкротстве заговорят работники дорожно-железнодорожной индустрии и угольной промышленности.

"Следующий год станет крайне сложным. Останется только ВПК и обанкротившаяся кругом гражданская экономика. Вот такие "светлые" перспективы 2025 года в России", – подчеркнул доктор экономических наук.

Россия приближается к гражданской войне

Так называемый лидер Чечни Рамзан Кадыров встрял в конфликт с путинскими силовиками – главой следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Он обвинил их в вытеснении мигрантов и ухудшении отношений России с Украиной и Грузией. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, что ответом Кадырову стало заявление ЧВК "Эспаньола" – полуфашистской организации русофилов и антимусульман, мол, "не попросишь прощения – убьем".

По словам экс-сотрудника КГБ, Кадыров позиционирует себя почти как исполняющего обязанности президента России. Путин боится сказать ему слово, ездит в Чечню "целовать Коран". Это, в свою очередь, чрезвычайно не нравится российским фашистам.

Все идет к гражданской войне на этнических и религиозных началах, когда российские фашисты будут вырезать всех кавказцев и мусульман или же наоборот. Тогда Путину будет не до Украины, и, как видим, уже и не до Сирии. Публичные заявления Кадырова только добавляют масла в огонь,

– предположил Жирнов.

Жирнов о конфликте Кадырова с путинскими силовиками: смотрите видео

Отметим, что конфликт Кадырова с путинскими силовиками продолжается уже не первый месяц. Это связано с активами магазина Wildberries, которые не могли поделить в России. Политолог Игорь Эйдман объяснил, что Кадыров хотел этот бизнес, но его получил олигарх Сулейман Керимов. Поэтому теперь Кадыров обижен и атакует структуры, которые поддержали Керимова, а это – Бастрыкин и Колокольцев.