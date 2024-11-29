В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович сказал, как риторика российского диктатора в дальнейшем будет влиять на курс рубля, сможет ли центробанк стабилизировать его. Отметим, что экономика России испытывает серьезное давление из-за низких цен на нефть, усиления санкций и роста расходов на войну.

Актуально "Там рубль упал, а кто поднимет?": в России массово ноют из-за безудержного обвала валюты

"Ситуация идет по негативному сценарию"

Центробанк сможет стабилизировать курс рубля, если сожжет все остатки запасов. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина много месяцев этого не делала. Надо признать тот факт, что, например, с экономической точки зрения представители управленческого класса на России оказались достаточно готовыми и профессиональными, чтобы длительное время держать эту ситуацию под контролем.

Однако последние полгода, еще до заявлений Владимира Путина, ситуация уже была критическая. Они действовали абсолютно нерыночными методами, что логично для страны, которая находится под санкциями,

– сказал Рейтерович.

По его словам, Набиуллина неоднократно говорила о необходимости отпускания инфляции и дальнейшего поднятия ставок центробанка. Однако ей это не давали делать с политической точки зрения.

Путин сам приложил к этому руку, потому что когда он начинал рассказывать об "Орешниках", то даже российский рынок отреагировал на это крайне негативно. Появилось понимание, что дальше, возможно, будет больше санкций, будут проблемы с торговлей с Казахстаном, Китаем, Индией, Турцией и другими странами, с которыми торгует Россия.

Все теперь могут начать брать паузу на неделю – две на фоне этих обещаний, которые делает Путин. Любая пауза в торговых отношениях для России это смерть,

– отметил политолог.

В целом ситуация идет по негативному сценарию. В течение трех дней Путин сделал три заявления об ударе "Орешником". В дальнейшем каждое такое заявление будет закапывать экономику России, ведь партнеры начнут брать паузы и внутри страны начнется паника.

К тому же новогодние праздники сыграют не на руку россиянам. Они еще больше раскрутят инфляцию и перебить это какими-то социальными выплатами, или премиями не получится, потому что просто не из чего платить.