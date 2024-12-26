Проте і це не найгірше, що може чекати росіян, адже в країні-агресорці сильно зросла напруга між главою тікток військ Рамзаном Кадировим і путінськими силовиками. Що буде з Росією у 2025 році та чи можлива громадянська війна – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

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Що чекає на Росію у 2025 році

Російська економіка потерпає від затяжної війни, наслідками якої є висока інфляція, обвал рубля та зубожіння населення. Кремль заявляє про інфляцію на рівні 9%, проте професор оборонних досліджень Майкл Кларк зауважив, що реальна інфляція в Росії дорівнює майже 20%. Економічне становище росіян і так значно погіршується, але може стати ще гірше, якщо ціна на нафту знизиться з 70 до 60 доларів за барель, що цілком імовірно.

Крім того, Росія використовує власні стратегічні резерви, половина з яких, понад 300 мільярдів доларів, заморожені на Заході, й розморожувати їх точно не збираються. Іншу половину стратегічних запасів країна-агресорка досить швидко вичерпує. На думку Кларка, нині Москва повністю залежна від військової допомоги з Ірану та КНДР, а також від постачання компонентів подвійного призначення з Китаю.

До речі, новообраний президент США Дональд Трамп планує збільшити кількість викопного палива в країні, що може вплинути на ціни на нафту та вдарити по економіці Росії.

Кремль не зупиняє бойових дій, а на 2025 рік планує збільшити витрати з бюджету на ведення війни. Водночас розплачуватимуться за це пересічні росіяни, особливо бюджетники, адже збільшення витрат на війну відбувається через зменшення їхнього соціального забезпечення.

Російська економіка страждає від санкцій, які Захід запровадив раніше, але надалі ситуація погіршиться, бо будуть нові обмеження. Особливо, якщо Владімір Путін відмовиться сісти за стіл переговорів щодо завершення війни.

Тоді санкції напевно посиляться. Думаю, у 2025 році російська економіка може опинитися у справжній біді. Чи зупинить це Путіна? Ні, не зупинить, але це вплине на еліту навколо нього, на суспільні настрої. Це ще більше ускладнить продовження набору військових до збройних сил Росії,

– спрогнозував Кларк.

Сьогодні Кремль і так не встигає набирати необхідну кількість солдатів. Ситуацію не рятують навіть великі виплати, які обіцяють контрактникам. Водночас втрати окупантів перевищують ресурс, який Росія спроможна поповнювати.

Кларк про російську економіку у 2025 році: дивіться відео

Рубль сягне нового "дна"

У грудні 2024 року в Росії зафіксували найбільше падіння курсу рубля за останні 2 роки. Владімір Путін намагається приховати проблеми, які спричинили таке падіння рубля для росіян. У міністерстві фінансів обіцяли, що проблеми триватимуть 1 – 2 тижні, але це затягнулось. Економіст Максим Блант переконаний, російська валюта знецінюватиметься й надалі.

Попри запевнення міністра фінансів та голови центрального банку, у Росії рублів більше, ніж потрібно, а товарів та валюти для їх купівлі – набагато менше. Це означає, що тенденція продовжиться. При чому до кінця 2024 року і на початку 2025 року, думаю, рубль буде ще під більшим тиском,

– зауважив економіст.

За його словами, інфляція у Росії зараз у 2 рази більша, ніж очікували експерти, й немає жодних ознак, що щось налагодиться. Ціни зростають шаленими темпами, й це відбувається не за рік, а за тиждень. Відповідно, це тисне на рубль і провокує істерику.

Зауважимо, що різке падіння рубля відбулося після удару Росії "Орешником" по Дніпру. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що російський центробанк намагається стабілізувати ситуацію, але нестача ресурсів і неефективні методи лише поглиблюють кризу. Водночас риторика диктатора Путіна про нові удари лише посилює економічні проблеми, зокрема, через ризик нових санкцій.

У тому, що російський рубль ще не сягнув "дна" і продовжуватиме падати далі, впевнений і доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Він прогнозує, що у найближчі 3 – 6 місяців рубль може обвалитися до 120 – 125 за долар.

"Рубль і надалі падатиме. Темпи залежатимуть від ціни на нафту, доходів з експорту та дефіциту в бюджеті. Але перспектива для росіян погана – рубль знецінюватиметься, імпортні товари дорожчатимуть", – наголосив Ліпсіц.

Цікаво, що такий сценарій вигідний російському міністерству фінансів, тому ніхто з цим не буде боротися. Річ у тім, що девальвація рубля призводить до підвищення цін на імпортні товари, що пришвидшує інфляцію. Водночас експортери отриману валюту конвертують у рублі, й у такий спосіб бюджет отримує більше грошей, які можна витрачати на війну.

Ліпсіц відповів, наскільки ще впаде рубль: дивіться відео

Які галузі можуть "посипатися"

У Росії вже спостерігається загроза масового банкрутства підприємств через те, що в Росії припинили видавати пільгову іпотеку, без якої пересічні росіяни не можуть придбати житло. Як наслідок, є велика кількість збудованих будинків, які не можуть продати. Відповідно у забудовників висять заборгованості перед банками, й повернути їх вони не спроможні, тому можуть збанкрутіти та закритися.

Хвиля цих проблем лише наростатиме. За будівельною сферою біда очікує й на інші. На думку доктора економічних наук Ігоря Ліпсіца, наступними про банкрутство заговорять працівники дорожньо-залізничної індустрії та вугільної промисловості.

"Наступний рік стане вкрай складним. Залишиться тільки ВПК і збанкрутіла навкруги цивільна економіка. Ось такі "світлі" перспективи 2025 року в Росії", – підкреслив доктор економічних наук.

Росія наближається до громадянської війни

Так званий лідер Чечні Рамзан Кадиров встряг у конфлікт з путінськими силовиками – головою слідчого комітету Алєксандром Бастрикіним і міністром внутрішніх справ Владіміром Колокольцевим. Він звинуватив їх у витісненні мігрантів і погіршенні відносин Росії з Україною та Грузією. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів, що відповіддю Кадирову стала заява ПВК "Еспаньйола" – напівфашистської організації русофілів та антимусульман, мовляв, "не попросиш вибачення – вб'ємо".

За словами ексспівробітника КДБ, Кадиров позиціює себе майже як виконувача обов'язки президента Росії. Путін боїться сказати йому слово, їздить в Чечню "цілувати Коран". Це, своєю чергою, надзвичайно не подобається російським фашистам.

Усе йде до громадянської війни на етнічних та релігійних засадах, коли російські фашисти вирізатимуть всіх кавказців та мусульман або ж навпаки. Тоді Путіну буде не до України, і, як бачимо, вже і не до Сирії. Публічні заяви Кадирова лише додають масла у вогонь,

– припустив Жирнов.

Жирнов про конфлікт Кадирова з путінськими силовиками: дивіться відео

Зазначимо, що конфлікт Кадирова з путінськими силовиками триває вже не перший місяць. Це пов'язано з активами магазину Wildberries, які не могли поділити в Росії. Політолог Ігор Ейдман пояснив, що Кадиров хотів цей бізнес, але його отримав олігарх Сулейман Керімов. Тож тепер Кадиров ображений і атакує структури, які підтримали Керімова, а це – Бастрикін і Колокольцев.