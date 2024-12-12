Оточення Путіна не зможе терпіти катастрофічну ситуацію, а тому посилить тиск на диктатора – таку думку 24 Каналу висловив професор оборонних досліджень Великої Британії Майкл Кларк. Також він назвав сирійську кризу величезною проблемою для Путіна – читайте про це далі.

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Російська економіка буде в біді

Якими ви бачите ці російські проблеми в майбутньому? І чи справді вони могли б змінити хід цієї війни? Чи очікуєте ви, що розвалиться російська економіка, обороноздатність, промисловість та моральний дух їхньої армії, беручи до уваги її втрати в особовому складі та у військовій техніці?

Так, російська економіка зараз стикається з реаліями тривалої війни. Економіка споживання страждає. Офіційно рівень інфляції становить 9%, але в це ніхто не вірить. Всі ми знаємо, що продовольча інфляція в Росії перевищує 20%. І тому реальний рівень інфляції становить орієнтовно 20%.

Відсоткові ставки дорівнюють майже 20%. Зростання на наступний рік складатиме від 0,5% до 1,5% ВВП. Спочатку, завдяки стимулюванню військового виробництва, економіка Росії зросла приблизно на 3% у 2023 – 2024 роках. І це стало сюрпризом для Міжнародного валютного фонду.

Вона була вищою, ніж вони очікували, але зараз вона дуже різко знижується. Крім того, варто брати до уваги, що може впасти ціна на нафту. Ви ніколи не зможете передбачити її вартість, але є вагомі підстави вважати, що вона однозначно наразі висока і може почати "дрейфувати" вниз.

Ціна на нафту, коли я дивився востаннє, становила близько 70 доларів за барель. І якщо вона становитиме нижче 60, що цілком можливо, то російська економіка опиниться в біді.

Крім того, Росія використовує власні стратегічні резерви, половина з яких, понад 300 мільярдів доларів, заморожені на Заході й розморожувати їх точно не збираються.

Іншу половину своїх стратегічних запасів вона досить швидко вичерпує. Росія повністю залежна від того, щоб продовжувати цю війну з нинішніми темпами, від військової допомоги з Ірану та Північної Кореї, від постачання компонентів подвійного призначення з Китаю.

Вона дуже залежить від цих держав, які готові підтримати її під час війни. Як Іран, так і Північна Корея можуть опинитися в дуже складній ситуації до кінця 2025 року з різних причин. Отже, російська економіка виглядає не дуже добре. Оскільки вона вступає в цей третій, четвертий рік війни, коли витрати на соціальне забезпечення, освіту знижуються, і багато людей у Росії зараз справді страждають.

Варто подивитися на опитування громадської думки в Росії, наскільки ми можемо з'ясувати їх у тих людей, які, на мою думку, мають хороші можливості відчувати настрої. І сенс полягає в тому, що є сильна провоєнна меншість і є сильна антивоєнна меншість, і більшість у центрі не зовсім знають, що вони думають. Вони просто хочуть, щоб війна припинилася, і це не дивно.

Російська громадська думка не повністю підтримує цю війну, вона дуже стурбована тим, що буде далі. Також продовженням санкцій, якщо війна триватиме. Росіяни можуть ухилитися від санкцій, вони досить успішно це робили, але санкції все одно мають ефект.

Російська економіка все ще страждає від санкцій і страждатиме ще й від нових, особливо якщо Путін відвернеться від перемир'я через переговори, які йому пропонують. Тоді санкції майже напевно посиляться.

Я думаю, що до початку 2025 року російська економіка може опинитися у справжній біді. Чи зупинить це Путіна? Ні, не зупинить, але це вплине на еліту навколо нього, це вплине на суспільні настрої, і це ще більше ускладнить продовження набору військових до своїх збройних сил.

Вони втрачають близько 1500 військових щодня, а набирають менше ніж 1000, попри високі ставки.

Проблеми Росії з особовим складом схожі на проблеми України. Очевидно, що Росія має більше людських ресурсів, але вони також борються за підтримку війни, яка вимагає 400 тисяч росіян в Україні в будь-який час.

Тиск на Путіна в його оточенні посилиться

Чи очікуєте ви, що найближче оточення Путіна та російські еліти тиснутимуть на нього, щоб він сів за стіл переговорів і завершив цю війну, або хоча б досяг припинення вогню? І чи очікуєте ви зростання такого тиску в міру того, як Росія продовжує війну проти України?

Я не знаю, чи тиск від еліт та олігархів навколо Путіна почне діяти одразу у 2025 році. Якщо не буде жодного виду переговорного перемир'я, і Путін переоцінить свої можливості, буде налаштований продовжувати виснажливі дії заради незначних здобутків в Україні, тоді я вірю, що протягом 2025 року на нього посилюватиметься тиск через ціну, яку Росія платить за те, щоб вести цю війну.

Ця ціна буде продовжувати зростати протягом року. Стане набагато очевиднішим, скільки Росія втрачає на цій війні, скільки коштує ведення бойових дій.

Протягом року якщо Росія не домовиться про припинення вогню, то Путін зазнає більшого тиску з боку людей навколо себе.

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Величезна проблема Путіна

Давайте також розглянемо ситуацію в Сирії. Складається враження, що Владімір Путін втрачає всі не розмножені фронти, в тому числі в Сирії. Згідно з даними Reuters, сирійські повстанці захопили місто Хама і прямують навіть до Дамаска (станом на зараз вони вже взяли Дамаск під контроль – 24 Канал). Як ця військова катастрофа армії Асада може вплинути на російські позиції на Близькому Сході та в Сирії? Адже ми вже бачили повідомлення про виведення російського військово-морського флоту з сирійських баз і російських командирів, авіаційних засобів з авіабаз в Сирії.

Так, росіяни, як ми знаємо, вже перемістили багато літаків з Латакії, де розташована авіабаза. Вони відвели майже 1000 військовослужбовців, щоб відправити в Україну. Тепер ми майже впевнені, що вони перемістили більшість своїх кораблів з Тартуса, який є військово-морською базою.

Тож росіяни забрали багато військ, щоб убезпечити себе, і якщо сирійські повстанці підуть з Хами, щоб захопити Хомс, – а так виглядає, – тоді російські війська будуть повністю відрізані від Дамаска. Тому вони не зможуть ані допомогти Асаду безпосередньо, ані отримати підтримку звідки-небудь, крім моря.

Отже, це буде логістичною проблемою. Ба більше, якщо Асад збирається успішно вести цю війну. Що ще важливіше, росіянам буде дуже важко допомогти Асаду виграти цю війну, якщо він покладатиметься лише на повітряні сили.

Росіяни можуть виконувати більше місій з бомбардуванням мирних жителів, як вони це роблять, і намагатися бомбардувати повстанські сили.

Але вони не зупинять наступ повстанців тільки з повітря, якщо вони не готові вести війська на землю. І все частіше їм буде складно доставити туди війська, якщо повстанці візьмуть Хомс. Зараз є дуже висока ймовірність, що Асад буде усунутий. Він впаде в найближчі декілька тижнів.

Зверніть увагу! Станом на 12 грудня Башар Асад вже втік з Дамаску до Москви разом із сім'єю. Приблизно 7 – 8 грудня закінчилось 53-річне правління династії сирійських диктаторів. 24 Канал детально розповів про основні етапи біографії його сім'ї та оточення – читайте тут.

Росія виявить, що її позиції в Сирії повністю підірвані. Це буде великою проблемою для Путіна. З іншого боку, якщо він хоче перенаправити війська з України до Сирії, щоб утримати Асада при владі, я думаю, що люди в Києві були б дуже раді це бачити.

До речі, сирійська криза є справжньою проблемою для Путіна, як і криза в Грузії. І якщо так багато його карт на столі, якими він грає в цій грі, зараз не виграють для нього ніяких грошей, то справа обернеться проти нього. Це фактично посилює тиск на нього, щоб він переосмислив всю свою стратегію.

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"Путін – не шахіст, але..."

Чи може це також чинити більший тиск з боку людей навколо нього, які вірили, що Владімір Путін є найбільшим дипломатом, військовим стратегом і найвидатнішим лідером усіх часів?

Путін прикидається стратегічним генієм, але багато хто на Заході вважає його стратегічним порушником. Тому що він хороший тактик.

Ми часто кажемо, що Путін не шахіст. Тому що він недостатньо розумний, щоб бути шахістом, і він недостатньо далеко думає наперед.

Але він дуже хороший гравець у покер. Тому що він помічає слабкі сторони свого опонента і використовує ці слабкості. У нього є інстинкти ризику, як у гравця в покер, який ризикує і грає на вразливих місцях інших людей. Він намагався грати в таку складну стратегічну гру вже понад 10 років (15 – 18).

Ці стратегічні ігри не ґрунтуються на якісному, чіткому аналізі ситуації та вимог України до національної безпеки. Таким чином він веде Росію від однієї стратегічної помилки до іншої. Врешті-решт росіяни почнуть помилятися просто за збігом обставин.

Отже, Путін присутній зараз у Сахелі, у різних частинах Африки, його війська присутні на Близькому Сході. Він веде цю жахливу війну в Україні та сам створює більше і сильніше НАТО внаслідок всього, що він зробив в Україні.

Як і коли колесо повернеться? Як це буде виглядати? Подивимося.

Його репутація великого стратега зазнає краху. Вплив на оточення нам невідомий, бо він переслідує почуття стратегічного генія ще репресивніше, ніж Йосип Сталін. І ми не знаємо, чи достатньо він контролює російське суспільство та російські еліти.

Він керує свого роду "середньовічним" судом у Кремлі. І кожен такий суд може функціонувати протягом тривалого часу. Але коли він добігає кінця, то зазвичай закінчується дуже швидко.