Іншою новиною з регіону є угода про припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою". Сторони домовилися про перемир'я на два місяці, утім вже незабаром обмінялися звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню.

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Що відбувається у Сирії зараз

Наступ сирійської опозиції почався 27 листопада. Уряд Башара Асада стверджує, що атака справді велика, але очікувано звинувачує у ній "терористів". Останні мають важке озброєння та безпілотники й уже захопили низку сіл.

Військові Асада "зміцнюють усі місця вздовж різних фронтів битви".

Повстанці ж кажуть, що увійшли в деякі райони Алеппо. Раніше вони нібито захопили Військово-науковий дослідницький центр на околиці міста. Сторони обмінюються звинуваченнями щодо удару по студентському гуртожитку при університеті Алеппо, де загинули четверо людей.

Показуємо Алеппо на карті:

28 числа загинули 15 мирних жителів і 36 було поранено. Це сталося внаслідок авіаударів і обстрілів по контрольованих повстанцями районах в Алеппо і сільській місцевості Ідліб. Бомбили не тільки сирійці, але й росіяни. Загалом під час боїв з обох сторін могли загинути 180 людей, у тому числі декілька російських спецпризначенців.

Повстанці їдуть у бій: дивіться відео

Чому захоплення Алеппо важливе

Якщо повідомлення про захоплення західних районів Алеппо повстанцями правдиві, то це значна зміна ситуації. Адже місто з 2016 року було під контролем Асада: диктатор повернув його собі завдяки жорстоким бомбардуванням російської авіації. З 2012 до 2016 рік Алеппо було в руках повстанців.

Сіро-зелений і синій – можливе просування повстанців / Levant24

Судячи з карти, просування повстанців перерізало трасу М5. Саме вона з'єднує Алеппо (друге за величиною місто Сирії) з Дамаском – столицею країни.

Є повідомлення про те, що урядові війська тікають з позицій, а саме Алеппо не було готове до тривалої оборони. Серед трофеїв повстанців називають 31 танк, 20 БМП і 3 самохідні гаубиці.

А ще могли захопити великий склад російської зброї.

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Як події у Сирії впливають на світову політику і чим загрожують Москві

Башар Асад править Сирією з 2000 року. Війна у цій країні точиться з далекого 2011 року. Тоді, під час Арабської весни, Асад придушив повстання проти свого режиму і розпочалася громадянська війна. 2020 року було підписано угоду про припинення вогню, тож сутички були хіба що локальними. До слова, угоду уклали Туреччина і Росія.

Ключові союзники Сирії – Іран і Росія. Москва втрутилася у війну 2015 року. Тепер Пєсков закликав Асада "швидко навести порядок і відновити конституційний лад". Своєю чергою Тегеран пообіцяв і надалі підтримувати Сирію, а в ситуації звинуватив США та Ізраїль.

Що стосується ситуації навколо Алеппо, то це замах на суверенітет Сирії, і ми виступаємо за те, щоб сирійська влада якнайшвидше навела лад на території і відновила конституційний порядок,

– заявив Пєсков.

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Стурбованість Росії можна зрозуміти, адже вона має в Сирії доступ до порту Тартус, авіабази Хмеймім та, імовірно, тримає у країні розвідувальні бази. І, звісно, експортує туди зброю.

Говорять навіть, що Асад терміново вилетів до Москви на переговори з Путіним. Та Пєсков відбувся традиційною відмазкою "Мені нічого сказати про це".