Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк, зауваживши, що Захід послідовно працює, аби всадити Путіна за стіл переговорів на власних умовах. Один з елементів цього плану – наступ опозиції в Сирії.

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Що відбувається в Сирії

Як наголосив Романюк, нещодавно відбувся несподіваний візит генсека НАТО Марка Рютте до Туреччини, який до того також зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Офіційна причина зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом – поговорити про мирний план Ердогана, про продаж зброї тощо.

Спершу візит видавався дещо дивним. Навіщо летіти до Туреччини, яка публічно на сьогодні нічого не вирішує? Ердоган говорив про свій мирний план щодо війни в Україні. Росія тоді його розкритикувала і заявила, що не збирається нічого заморожувати. І тут сирійська опозиція пішла в наступ після перемир'я, яке тривало кілька років. Путін думав, що у нього в Сирії вже все вирішено. Він забрав звідти багато військ для війни в Україні,

– сказав Романюк.

Також близько місяця тому відбувся візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю. І зрештою там вдалося домовитися про припинення війни з Ліваном. Цього вимагали як Сполучені Штати, так і, зокрема, Туреччина. І тут сирійська опозиція йде в наступ.

Також, на думку Романюка, Ердоган міг образитися на Росію через те, що Туреччину ще не прийняли в БРІКС. Тому він мститься Путіну.

Для Путіна відкрився другий фронт. Він вважав, що Сирія вже у нього в кишені. А зараз диктатор Асад з підмоченими штанами просить допомогу Путіна, бо його режим може впасти. Путін зараз на шпагаті. Або він кидає Сирію, або знімає частину військ з війни в Україні і перекидає туди. Тут відкривається вікно можливостей, аби з часом змусити Путіна посадити за стіл перемовин на умовах Заходу. А якщо він не захоче, то повністю втратить Сирію,

– зауважив Романюк.

Додамо, що громадянська війна в Сирії триває ще з 2011 року. Росія та Іран підтримують урядові сили. Захід, Туреччина та інші країни підтримують сирійську опозицію.