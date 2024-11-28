Однак так званий очільник Кремля зараз не має можливості допомогти своєму союзнику – сирійському диктатору Башару Асаду. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Читайте також "Сирійський експрес" більше не працює: росіянам складно постачати свою базу на Близькому Сході

Путін навряд чи зможе допомогти

Сергій Грабський зазначив, що навряд чи у Путіна є людські та технічні ресурси, щоб надати їх Башару Асаду. У середині 2024 року 90% сухопутних військ Росії вже були залучені у той чи інший спосіб у боях на території Україні та в Курській області. У гарнізонах, які розміщуються по місцях дислокації, зокрема, на Кольському півострові, залишається по 10 – 12% особового складу.

Можуть бути залучені підрозділи, які не беруть участі в бойових діях на території України, але їх зовсім небагато. Вони виконують завдання з прикриття інших ділянок кордону.

Зокрема, мають лякати НАТО в районі країн Балтії, у Фінляндії, прикривати кордони на Закавказзі, де розташовані російські війська, зокрема, у Вірменії. Утримувати бази на тимчасово окупованій території Грузії, у Центральній Азії, зокрема, в Таджикистані. Попри велику кількість військ Путіну немає чим поділитися з його вірним підданим васалом Башаром Асадом,

– пояснив військовий експерт.

Навіть якби Путін мав ресурси, щоб допомогти, є велике питання, у який спосіб вони можуть бути перекинуті в Сирію. Навряд Росії дозволять перекидати військову техніку і озброєння через Босфор та Дарданелли. Також буде велика проблема організувати повітряний міст літаками. Є сумніви, як їх туди доставляти, чи дозволить Туреччина проліт військових літаків через свою територію.