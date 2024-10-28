Цікаво, що нещодавно над Сирією помітили один із чотирьох російських розвідувальних Ан-30. Ці літаки призначені для аерофотозйомки.

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Росіянам складніше постачати свою базу в Сирії

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вимушена поповнювати запаси на сирійській базі морем, тобто в обхід усієї Європи.

Вони чекали конвой, який мав поповнити їхні запаси в порту Тартус (сирійський порт на Середземному морі, – 24 Канал). Нагадую, що раніше вони це робили через Босфор, і вже досить тривалий час для них "сирійський експрес" став недоступним. З Новоросійська напряму щось перекидати в Сирійську арабську республіку на свою базу росіяни вже давно не можуть. В результаті вимушені це робити в обхід усієї Європи – морем. Це досить довгий шлях, але, тим не менше, своє угруповання вони там тримати продовжують,

– пояснив Плетенчук.

Яка ситуація в Чорному та Азовському морях

Вона, за словами речника ВМС, трохи нестандартна, адже навіть на охороні пункту базування не спостерігають жодної одиниці флоту.

Для Азовського моря це не є новиною, бо воно перебуває в зоні вогневого ураження з боку України. А от у Чорному морі зазвичай на ротацію виходив підводний човен перед тим, як повернеться в пункт базування попередній. Імовірно, може йтися про певну технічну проблему.

Росіяни знизили свою активність навіть у Середземному морі.